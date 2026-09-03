Waller tempère l'engouement autour de la hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Les déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller , selon lesquelles il serait enclin à maintenir les taux d’intérêt inchangés à la fin du mois, ont déclenché jeudi une forte reprise boursière et entraîné une baisse des rendements obligataires, tandis que le yen japonais a enregistré sa meilleure clôture à New York depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment la structure de l’actionnariat – et le profil de risque – du marché des obligations d’État américaines a évolué au fil des ans. Vous souvenez-vous de l’époque où la Chine était considérée comme la plus grande menace pour les bons du Trésor? Paradoxalement, l’importante présence de Pékin était une source de stabilité, et elle a été remplacée par des investisseurs plus volatils et davantage endettés, adeptes du « fast money ».

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui sur les marchés.

1. Waller, de la Fed, se fait l’écho de John Lennon en lançant un appel pour « donner une chance à la désinflation »

2. La vague de ventes d’obligations est probablement amplifiée par un indicateur économique méconnu

3. Le marché du travail américain reste stable; la hausse des prix des intrants dans le secteur des services laisse présager une inflation élevée

4. La soif d’euros des hyperscalers américains: source de vie ou vampire?: Mike Dolan

5. Nvidia va racheter Hugging Face pour 13 milliards de dollars, un pari audacieux sur les modèles d’IA ouverts

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: Asie en retrait, Europe et Royaume-Uni en hausse de 0,5 % ou plus, bond des États-Unis: les trois principaux indices affichent tous une hausse de 1 % ou plus.

* SECTEURS/TITRES: neuf secteurs du S&P 500 en hausse, deux en baisse. Biens de consommation discrétionnaires et secteur financier +1,6 %. Énergie -0,7 %. Robinhood +16 %, Palantir +8 %, Oracle +6 %.

* MARCHÉ DES CHANGES: Le dollar/yen s'effondre de 2 % pour atteindre un plus bas à 155,30. L'indice du dollar recule de 0,8 %. Le bitcoin progresse de 5 % et repasse au-dessus des 80 000 $.

* OBLIGATIONS: Les rendements reculent à l’échelle mondiale, s’éloignant de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Le rendement des gilts à 10 ans enregistre sa plus forte baisse depuis un mois; les rendements américains reculent de 5 points de base sur les échéances courtes, la courbe des taux se raide.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: L' du pétrole remonte en raison de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran , et affiche désormais une hausse de 45 % en glissement annuel. Le prix moyen du diesel aux États-Unis atteint un niveau record à 5,82 $ le gallon. L'or progresse de 2 %, les autres métaux précieux de 5 %.

Les sujets du jour:

Tel « -isme », tel « -isme »

Selon les cours des contrats à terme sur les taux, il est désormais difficile de prédire si la Fed maintiendra ses taux inchangés à la fin du mois ou procédera à sa première hausse depuis trois ans. Telle est la situation après le discours du gouverneur de la Fed Christopher Waller et sa séance de questions-réponses avec Reuters jeudi. « Donnez une chance à la désinflation », a plaidé cet influent membre du FOMC, tout en précisant qu’il relèverait les taux si l’inflation s’avérait plus forte que prévu.

À bien des égards, la situation devient un peu ridicule, car il semble désormais qu’une décision politique monumentale puisse dépendre d’un seul chiffre: l’IPC du mois d’août. Une hausse mensuelle de 0,26 % annoncerait-elle une hausse des taux, tandis qu’une hausse de 0,24 % signifierait le statu quo? De même, des chiffres de 0,26 % ou 0,34 % seraient-ils considérés de la même manière? Par ailleurs, le président Warsh n’a-t-il pas déclaré la semaine dernière que « ce sont les tendances qui comptent le plus » et que la Fed ne devait pas se fier à des « données isolées »? Et qui a déclaré, il y a moins de deux mois , que « fixer l’inflation d’un regard sévère jusqu’à ce qu’elle fonde sous notre regard perçant n’est pas une option »?

Une vague de liquidités

Nvidia, l’entreprise la plus valorisée au monde, a annoncé jeudi l’une de ses plus importantes transactions: l’acquisition, pour 13 milliards de dollars, de la célèbre plateforme de développement Hugging Face . Il s’agit d’un pari selon lequel le soutien aux modèles d’IA ouverts stimulera la demande future, même si ses plus gros clients développent leurs propres puces pour réduire leur dépendance vis-à-vis du géant des semi-conducteurs. Cette annonce fait suite à l’acquisition d’une participation de 3,5 milliards de dollars dans la société taïwanaise MediaTek, ainsi qu’à une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars pour le bail du centre de données d’OpenAI dans l’Ohio.

Nvidia tente d’étendre son influence et sa présence dans l’écosystème de l’IA aussi largement que possible. Mais plus elle le fait, plus elle s’expose à des accusations de « financement circulaire » et de dépendance insoutenable vis-à-vis des revenus provenant des clients qu’elle soutient par le biais de partenariats financiers. Les investisseurs n’en tiennent pas compte pour l’instant: après avoir chuté de 20 % au début de l’été, l’action Nvidia a progressé de 20 % au cours du dernier mois.

Le yen progresse également

Tokyo – et Washington, d’ailleurs – sont-ils enfin en train de renverser la tendance du yen? La devise japonaise a bondi de 2 % jeudi, atteignant son plus haut niveau de clôture à New York depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran fin février. Ce rebond ne semble pas non plus avoir bénéficié du soutien d’une intervention officielle, ce qui le rend d’autant plus remarquable.

Les traders parient massivement sur une hausse des taux de la Banque du Japon (BOJ) plus tard ce mois-ci, ainsi que sur un nouveau resserrement de 50 points de base d’ici avril. Il semblerait que les décideurs politiques japonais et américains ne voient pas d’un bon œil un taux directeur dollar/yen supérieur à 160,00, et une BOJ plus belliciste contribuerait à maintenir intacte cette « ligne rouge ». Mais le resserrement monétaire suffira-t-il à lui seul? Le marché obligataire japonais suggère que la politique budgétaire devra également prendre le relais, ce qui semble bien moins certain à l’heure actuelle.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Intervention de Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne

* Intervention d’Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre

* (s sur les ventes au détail de la zone euro pour juillet)

* (s sur l'emploi non agricole aux États-Unis pour le mois d'août)

* (des emplois au Canada en août)

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