Wallenius Wilhelmsen entend répercuter les taxes portuaires américaines sur ses clients, selon son directeur général
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:59

Wallenius Wilhelmsen

WAWI.OL a pour objectif de répercuter le plus possible sur ses clients les taxes portuaires imposées aux Etats-Unis, a déclaré mercredi à Reuters son directeur général Lasse Kristoffersen.

