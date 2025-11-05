Wallenius Wilhelmsen entend répercuter les taxes portuaires américaines sur ses clients, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Wallenius Wilhelmsen
WAWI.OL a pour objectif de répercuter le plus possible sur ses clients les taxes portuaires imposées aux Etats-Unis, a déclaré mercredi à Reuters son directeur général Lasse Kristoffersen.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer