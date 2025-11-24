Wall Street vue ordre dispersé, l'Europe prudente en amont d'une semaine chargée

Un panneau indiquant Wall Street en face de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes hésitent lundi à mi-séance après une semaine difficile, les analystes évaluant les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre, tout en suivant de près les avancées vers un plan de paix en Ukraine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones (-0,013%), mais une hausse de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,61% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 7.975,72 points vers 11h52 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,45% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,20%.

L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,01%, tandis que le FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,09% et le Stoxx 600, qui vient d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juillet, perd 0,03%.

Les indices européens évoluent avec prudence après une semaine de forte volatilité, marquée par les craintes persistantes concernant le secteur technologique et l'incertitude entourant la politique monétaire américaine, les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ayant été privés de données officielles pendant plus d'un mois en raison du shutdown de l'administration.

John Williams, président de la Fed de New York et membre votant du Federal Open Market Committee (FOMC) de la banque centrale américaine, a toutefois contribué à raviver les espoirs d'assouplissement en décembre, qui s'étaient amenuisés ces derniers jours, en affirmant que les taux d'intérêt pourraient baisser "à court terme".

Les contrats à terme sur les "fed funds" indiquent désormais une probabilité d'environ 60% que la Fed réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain.

La politique monétaire ne fera toutefois pas oublier les récentes turbulences du secteur technologique. L'action Nvidia, groupe phare de l'intelligence artificielle, s'est brièvement retournée à la hausse vendredi après que des sources ont affirmé que l'administration américaine envisageait d'autoriser la vente de ses puces H200 à la Chine, pour finalement clôturer en baisse de 1%.

La géopolitique est également au programme lundi, alors que Kyiv dit continuer à travailler avec ses partenaires à l'élaboration de compromis sur les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie, afin que celles-ci renforcent l'Ukraine au lieu de l'affaiblir.

Les marchés se préparent par ailleurs à une semaine agitée, avec la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis mardi, quelques jours avant le "Black Friday", l'un des rendez-vous clés de l'année pour le secteur.

En Europe, la chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, doit dévoiler mercredi son budget, un projet qui sera examiné de près par les investisseurs, car, selon une source, le gouvernement a renoncé à augmenter l'impôt sur le revenu.

"Depuis les mésaventures de Liz Truss en 2022, la crédibilité budgétaire est une question récurrente, et agite de temps à autre les taux et la livre sterling", soulignent les analystes d'ODDO BHF, ajoutant que ce budget peut aussi influencer les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), qui attend davantage de preuves que l'inflation freine pour baisser ses taux.

En France, l'incertitude se poursuit après le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" du projet de budget 2026, même si Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour le voter.

VALEURS EN EUROPE

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft prend 3,44% après avoir annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

Le distributeur Casino, qui a présenté lundi son plan "Renouveau 2030" et annoncé que son actionnaire majoritaire avait entamé des négociations avec ses créanciers afin de restructurer sa dette de 1,4 milliard d'euros, avance de 8,72%.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk plonge de plus de 8% après l'échec d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer.

Bayer progresse de plus de 10%, le laboratoire pharmaceutique ayant annoncé dimanche les résultats positifs d'une étude sur son anticoagulant asundexian.

Les valeurs technologiques avancent de 0,44% lundi après une baisse de 2,33% vendredi et de 4,61% sur la semaine dernière.

Les actions des fabricants d'armes européens reculent pour la deuxième journée consécutive (-1,96%) après les propositions américaines en vue d'un accord de paix en Ukraine. À Paris, Thales cède 2,34% et Safran 1,83%.

TAUX

Les rendements des obligations allemandes évoluent sur de faibles variations lundi après avoir reculé vendredi avec l'aversion accrue au risque, qui stimule la demande d'obligations.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort inchangé à 2,6978%, tandis que celui de l'obligation à deux ans grappille 0,8 point de base à 2,0182%.

Aux Etats-Unis, les rendements reculent légèrement sur fond d'espoirs d'une baisse des taux de la Fed en décembre.

Celui des Treasuries à dix ans cède 1,3 point de base à 4,0498%. Le deux ans ressort à 3,5096%, également en petite baisse.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence, les traders pariant sur une baisse de taux de la Fed en décembre, tandis que l'euro gagne 0,26% à 1,1541 dollar.

Le bitcoin reste sous forte pression sur fond de doutes généralisés sur les actifs risqués, et recule de 1,93% à 86.314,16 dollars après touché la semaine dernière son plus bas en sept mois à 80.553 dollars.

"Bien que la volatilité reste inhérente, ces conditions indiquent que l'intégration du bitcoin dans les portefeuilles est mise à l'épreuve et soulèvent des questions quant à savoir s'il s'agit d'une correction temporaire ou d'un ajustement plus prolongé", écrivent les analystes de Deutsche Bank dans une note publié lundi.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent lundi, prolongeant la baisse d'environ 3% enregistrée la semaine dernière, les investisseurs évaluant la perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine qui pourrait libérer davantage l'offre russe grâce à un assouplissement des sanctions.

Le Brent recule de 0,32% à 62,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,33% à 57,87 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)