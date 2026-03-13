 Aller au contenu principal
Wall Street vue en hausse malgré les craintes inflationnistes liées à la guerre au M.-O
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 12:43

Des personnes marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que ‌le conflit aux Moyen-Orient ne montre pas de signes d'accalmie, avec des attaques qui menacent d'alimenter les pressions sur les prix et de compliquer la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les contrats à terme donnent ​une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,3% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 7.965,63 points vers 11h01 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,05% et le Stoxx 600 perd 0,07%.

La ​guerre au Moyen-Orient est entrée vendredi dans son quatorzième jour avec l'annonce de nouvelles frappes en Iran et au Liban, alors que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Quelques ​heures plus tard, lors de sa première conférence de presse depuis le début des frappes, le Premier ⁠ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé les Iraniens à se soulever contre le régime théocratique à Téhéran.

S'exprimant à son tour dans un entretien diffusé vendredi sur la chaîne américaine Fox News, ‌Donald Trump a pour sa part déclaré que les États-Unis escorteraient des navires dans le détroit d'Ormuz si nécessaire, ajoutant qu'il espérait que les opérations militaires menées par les États-Unis se dérouleraient bien et s'engageant à frapper l'Iran "très durement au cours de la semaine prochaine".

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei avait déclaré jeudi que le ​détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du commerce mondial du pétrole, devait rester ‌fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Ces propos, auxquels s'ajoutent les récentes attaques iraniennes contre des pétroliers et la perturbation de ⁠la production dans les pays du Golfe, maintiennent les cours du pétrole brut à un niveau élevé et, pour l'instant, les mesures visant à freiner la flambée des prix ont peu d'effet.

"La possibilité d'une hausse des prix du pétrole restant élevée, les investisseurs doivent se préparer à une volatilité persistante et à une éventuelle poursuite de la baisse à court terme", estime Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez ⁠OCBC à Singapour.

Et le secrétaire américain au ‌Trésor, Scott Bessent, a annoncé jeudi avoir accordé une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, actuellement bloqués en mer.

Par ailleurs, les ⁠investisseurs attendent une série importante d'indicateurs aux Etats-Unis, dont les chiffres sur l'inflation PCE et l'enquête JOLTS sur les créations de postes.

La flambée des prix a compliqué la tâche de la Fed, qui doit également ‌faire face à un affaiblissement du marché de l'emploi. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt et la hausse des rendements des bons du Trésor à court terme laissent ⁠présager une politique monétaire "hawkish" dans les mois à venir.

La banque centrale devrait se réunir la semaine prochaine et laisser ses taux d'intérêt inchangés. ⁠Selon les données compilées par LSEG, les traders ne ‌prévoient désormais qu'une seule baisse des taux d'intérêt de 25 points de base cette année, contre deux avant le début de la guerre le 28 février.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N4010OR]

VALEURS EN EUROPE

A Paris, ​Vivendi recule de 3,49% après la publication de ses résultats annuels la veille.

A Amsterdam, Besi grimpe de 9,84% à ‌la faveur d'informations de Reuters selon lesquelles le groupe néerlandais suscite l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels.

Sur le plan sectoriel, les banques, très sensibles à la conjoncture économique, sont en baisse de 0,91%.

TAUX Les rendements obligataires américains sont en baisse.

Le Treasuries à ​dix ans perd 1,2 point de base à 4,2610%. Le deux ans abandonne 2,6 points de base à 3,7357%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 0,4 point de base à 2,9479%. Le deux ans abandonne 1,0 point de base à 2,3960%.

CHANGES

Le billet vert est en passe d'enregistrer vendredi une deuxième semaine consécutive de hausse, la guerre au Moyen-Orient ayant poussé les investisseurs vers des valeurs refuges, tandis ⁠que les devises sensibles à l'énergie, telles que l'euro et le yen, ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.

Le dollar gagne 0,40% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,43% à 1,1461 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite baisse, mais s'orientent vers des gains hebdomadaires vendredi, malgré les efforts des États-Unis pour apaiser les inquiétudes liées à l'approvisionnement en délivrant une licence de 30 jours aux pays pour acheter du pétrole et des produits pétroliers russes bloqués en mer.

Le Brent abandonne 0,82% à 99,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,57% à 94,23 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inflation PCE janvier

- sur un mois 0,3% 0,4%

- sur un an 2,9% 2,9%

PCE "core" janvier

- sur un mois 0,4% 0,4%

- sur un an 3,1% 3,0%

USA 12h30 Dépenses de consommation des janvier - +0,1%

ménages

USA 14h00 Moral des ménages Université mars 55,0 56,6

du Michigan

USA 14h00 Enquête JOLTS sur les janvier 6,700 mlns 6,542

créations de postes mlns

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
99,42 USD Ice Europ -2,29%
Pétrole WTI
93,97 USD Ice Europ -2,48%
    Les marchés américains font pression sur trump et tant mieux. Pour une fois que les marchés financiers américains sont utiles à l'humanité ...Reste à savoir si netanyahu va écouter wall street. Je ne pense pas .. en espérant que ça mette des tensions entre israel et les USA pour qu'israel arrête de terro.riser le moyen orient et donc l'économie mondiale

