Wall Street vue en hausse, l'Europe progresse avant l'inflation allemande

Un panneau de Wall Street à la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent légèrement lundi à mi-séance, les ‌investisseurs observant avec prudence les derniers développements au Moyen-Orient et attendant les chiffres de l'inflation en Allemagne plus tard dans la journée.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de ​0,50% pour le Dow Jones, de 0,59% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,55% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,39% à 7.731,79 points vers 11h21 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,87%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,37%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,53%.

La guerre au Moyen-Orient continue toutefois de peser sur le moral des ​marchés et, bien que les actions s'échangent sur une note légèrement plus positive lundi en Europe, les craintes d'une escalade du conflit freinent les gains.

Les attaques réciproques entre l'Iran et Israël se poursuivent, tandis que les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont pris part au conflit ​pour la première fois samedi, en tirant des missiles sur l'État hébreu, aggravant les tensions et l'inquiétude ⁠concernant des éventuelles nouvelles perturbations sur les voies maritimes stratégiques de la région, notamment en mer Rouge.

Tout cela alors que l'Iran met en garde contre une opération américaine au sol et que ‌les chefs de la diplomatie de plusieurs grands pays de la région se sont réunis au Pakistan pour tenter de mettre un terme au conflit.

Les prix du pétrole restent élevés et sont en passe d'enregistrer une progression de de 60% en mars, ce qui dépasserait le gain mensuel observé après l'invasion du Koweït par l'Irak à ​l'été 1990.

Le Brent gagne 1,87% à 114,68 dollars le baril et le brut ‌léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,17% à 100,81 dollars.

Les craintes concernant l'impact des cours l'énergie sur l'inflation globale inquiètent particulièrement les investisseurs, en cette ⁠semaine où seront connus les chiffres préliminaires des prix pour le mois de mars en Allemagne, en France et dans la zone euro, qui pourraient déjà refléter l'impact de la guerre.

En avant-goût, l'inflation a explosé en mars dans quatre Länder clés d'Allemagne. Les chiffres nationaux seront publiés à 12h00 GMT.

Les banques centrales du monde entier, y compris la BCE dans la zone euro, sont confrontées à un changement radical de leurs perspectives ⁠en matière de politique monétaire.

Selon François Villeroy ‌de Galhau, gouverneur de la Banque de France, l'institut de Francfort est déterminé à agir face aux pressions inflationnistes, mais il est prématuré d'évoquer un calendrier pour d'éventuelles ⁠hausses de taux d'intérêt.

Signe des inquiétudes, le sentiment économique dans la zone euro s'est détérioré plus que prévu en mars, tandis que les anticipations d'inflation ont grimpé en flèche, comme le montrent les données publiées ‌lundi par la Commission européenne.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Sodexo prend 3,4% à la faveur d'un relèvement de recommandation par Jefferies, qui passe à "acheter" sur le ⁠titre, le courtier américain considérant que l'arrivée d'un DG externe à la tête du groupe de restauration collective crée les conditions d'un redressement.

Les ⁠valeurs énergétiques du Stoxx se distinguent (+1,24%), aidées par la ‌hausse des prix de l'énergie : la société norvégienne Equinor et les géants pétroliers Shell, BP et TOTALENERGIES évoluant tous dans le vert.

Orsted bondit de plus de 7% après que Bank of America a relevé sa ​recommandation à "acheter", invoquant l'amélioration des perspectives pour ce développeur d'éoliennes en mer dans le contexte de la crise énergetique.

L'action ‌du producteur d'aluminium Norsk Hydro grimpe de 8%, les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement après que l'Iran a frappé deux des plus grands producteurs du Moyen-Orient ayant fait grimper le cours du métal.

Les banques reculent de 0,27%, avec Société générale perdant ​plus de 3% à Paris.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro sont globalement stables lundi, tout en se maintenant proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors que les investisseurs s'interrogent sur les risques de la guerre sur l'inflation et la croissance.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,4 points de base à 3,0840%, après avoir atteint vendredi sont plus haut niveau depuis mai 2011.

Le ⁠deux ans est inchangé à 2,6798%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 4,8 points de base à 4,3919%. Le deux ans recule de 3,9 points de base à 3,8770%.

Au Japon, les rendements des obligations de référence ont brièvement atteint lundi leur plus haut niveau depuis 27 ans avant de reculer.

CHANGES

Le dollar avoisine son plus haut niveau depuis dix mois, avec les craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient.

Le billet vert gagne 0,12% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,16% à 1,1490 dollar.

MÉTAUX

L'or progresse légèrement lundi mais est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis près de vingt ans, la hausse des prix du pétrole ayant pratiquement anéanti les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt américains cette année.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Prix à la consommation IPCH mars

(flash)

- sur un mois 1,0% 0,2%

- sur ​un an 2,7% 1,9%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)