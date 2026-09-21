Wall Street vue en hausse, l'Europe amplifie ses gains face au recul du pétrole

Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes amplifient leurs gains lundi à mi-séance, ‌l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole contribuant à un recul des cours et à un regain d'optimisme sur les marchés. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,6% ​pour le Dow Jones, de 0,68% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,04% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,01% à 8.146,58 points vers 11h36 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,19% et à Londres, le FTSE 100 monte de 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,38%, le FTSEurofirst 300 de 1,19% et le Stoxx 600 de 1,18%.

La semaine démarre sous de bons auspices pour les marchés, ​au gré d'informations rapportant une amélioration de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Golfe.

Les données Kpler ont montré que les exportations de l'Arabie saoudite s'étaient redressées pour atteindre un peu plus de 4 millions de barils par jour (bpj) depuis le début du mois de septembre, ​après avoir chuté à 2,4 millions de bpj en août, leur plus bas niveau depuis au moins ⁠2013.

Le Brent perd 2,53% à 101,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 2,48% à 97,81 dollars.

Les investisseurs restent toutefois attentifs à l'évolution du conflit ‌au Moyen-Orient qui, contrairement aux cours pétroliers, ne montre pas de signe d'apaisement.

Les Houthis tentent de s’emparer de positions stratégiques en hauteur au Yémen afin d’isoler la côte de la mer Rouge des zones encore contrôlées par les forces soutenues par l’Arabie saoudite.

Alors que Washington a jusqu'à présent rejeté les appels répétés du prince ​héritier saoudien Mohammed ben Salmane intervenir au Yémen, le New York Times a ‌rapporté que le président américain Donald Trump aurait annulé à la dernière minute des frappes contre les Houthis.

En parallèle, une enquête de la ⁠Banque centrale européenne (BCE) publiée lundi montre que la hausse des prix du gaz naturel devrait se répercuter plus rapidement que par le passé sur l'inflation dans la zone euro, mais qu'elle aura un impact moindre sur les cours de l'électricité, compte tenu de l'augmentation de la production d'énergies renouvelables.

Dans ce contexte, les marchés anticipent que les principales banques centrales devraient procéder à un autre relèvement des taux cette année, alors ⁠que la Réserve fédérale (Fed) et la Banque ‌du Japon (BoJ) ont relevé leurs taux la semaine dernière, tout comme la Banque centrale européenne (BCE) plus tôt.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Lanterne rouge du ⁠SBF 120, Ipsen plonge de 6,2%, le laboratoire français se trouvant pénalisé par l'approbation aux États-Unis d'un générique concurrent de son médicament phare, Somatuline, une forme de lanréotide utilisée pour traiter l'acromégalie, les tumeurs ‌neuroendocrines gastro-intestinales et pancréatiques et le syndrome carcinoïde.

Ayvens recule de 5,6% après avoir annoncé prévoir une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 14% et 16% en 2029, le groupe ⁠de location automobile présentant ses nouveaux objectifs stratégiques alors que s'achève l'exécution de son plan précédent, "PowerUP 2026".

Société Générale progresse de 3% après avoir ⁠relevé son objectif de rentabilité pour 2029.

Ailleurs en ‌Europe, Novo Nordisk perd 4,3% alors que le laboratoire danois tient sa journée investisseurs sur fond de pressions pour présenter sa stratégie face à son concurrent américain Eli Lilly et en dehors de son ​traitement destiné à la perte de poids.

TAUX

Le marché obligataire retrouve quelques couleurs après avoir subi la semaine dernière une ‌sixième semaine consécutive de ventes massives au gré de la hausse des taux d'intérêt et des cours pétroliers.

Outre-Rhin, tandis que le parti conservateur du chancelier Friedrich Merz a enregistré de lourdes pertes dimanche lors d'élections régionales, les obligations profitent ​tout de même du recul des cours pétroliers. Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 6,8 points de base à 3,4539% et le deux ans de 6,1 points de base à 3,2051%.

Alors que l'écart de rendement entre l'obligations allemandes et françaises à dix ans a dépassé vendredi les 100 points de base, pour la première fois depuis 2012, le rendement de l'OAT à dix ans ⁠perd 12,4 points de base à 4,4493%. Le deux ans cède quant à lui de 7,4 points de base à 3,4746%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans lâche 4,5 points de base à 4,9510%. Le deux ans fléchit de 2,5 points de base à 4,7183%.

CHANGES

Les cambistes se montrent prudents, craignant que la Banque du Japon (BoJ) ne profite du manque de liquidités pendant les trois jours fériés de la "Silver Week" pour intervenir et acheter la devise.

Le dollar gagne 0,2% face à la devise nippone, à 157,17 yens pour un dollar.

Le billet vert grappille 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,01% à 1,1482 dollar.

Le bitcoin progresse de 4% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 29 janvier, à 85.117,89 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 SEPTEMBRE

LA SITUATION SUR ​LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)