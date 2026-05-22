Hausse du Smic : les minimas salariaux de "80% des branches professionnelles" vont passer sous le Smic, alerte la CGT, qui veut des négociations "partout"

"Il faut ouvrir les négociations partout, dans toutes les entreprises, dans toutes les branches", a réclamé Sophie Binet.

Sophie Binet à Pont-de-Claix, le 26 mars 2026. ( AFP / ALEX MARTIN )

La réévaluation automatique du Smic au 1er juin va faire passer les minimas salariaux de "80% des branches professionnelles" sous la barre minimum, a alerté vendredi 22 mai la secrétaire générale de la CGT, appelant à rouvrir des négociations salariales dans tous les secteurs.

"Il faut ouvrir les négociations partout, dans toutes les entreprises, dans toutes les branches", a réclamé, sur franceinfo , Sophie Binet, jugeant "scandaleux que le patronat refuse de négocier" .

"Au 1er juin, il va y avoir 80% des branches professionnelles avec des minima inférieurs au Smic, cela veut dire des métiers dans lesquels on est au Smic à vie", a critiqué la numéro un de la CGT. Selon le ministère du Travail, à fin avril, un quart de 178 branches du secteur général ont une grille salariale qui démarre sous le Smic. La CGT en avait elle, dénombré début avril "76 branches sur 230", soit un tiers.

Les conventions collectives de ces branches ne sont pas automatiquement revalorisées quand le Smic évolue, or au 1er juin, celui-ci va augmenter de 2,41% par un effet mécanique , l'inflation en avril ayant dépassé 2% sous l'effet de la hausse des coûts de l'énergie entraînée par la guerre au Moyen-Orient.

"Indexer l'ensemble des salaires sur les prix et sur le Smic"

Cela ne signifie pas pour autant que des salariés soient payés au dessous du Smic -l'employeur devant combler l'écart- mais lorsque plusieurs niveaux d'ancienneté sont rattrapés par l'évolution du salaire minimum, la rémunération des salariés peut stagner au Smic malgré leur gain d'ancienneté.

"Nous faisons une proposition toute simple pour éviter ça, c'est d'indexer l'ensemble des salaires sur les prix et sur le Smic, de faire en sorte que quand le Smic augmente, tous les autres salaires suivent et augmentent en même temps", a avancé Sophie Binet, citant les exemples de la Belgique et du Luxembourg.

Comme la CGT, la CFDT, première centrale syndicale française, n'a de cesse de réclamer la réouverture des négociations salariales par branche dans les entreprises comme dans la fonction publique, notamment pour les grilles démarrant encore sous le Smic.