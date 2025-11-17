 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 129,79
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street vue en hausse avant le retour des données US, l'Europe reste prudente
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:30

par Diana Mandia

(Reuters) -Wall Street est attendue en légère hausse lundi, tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance, la prudence s'imposant avant la reprise attendue de la publication des données officielles américaines, en particulier le rapport sur l'emploi, qui pourrait éclairer sur la santé de la première économie mondiale.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,27% pour le Nasdaq, à l'entame d'une semaine chargée qui comprend également la publication des résultats du géant de l'intelligence artificielle (IA) Nvidia. À Paris, le CAC 40 perd 0,49% à 8.129,58 points vers 12h07 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,69% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,77%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,52% et le Stoxx 600 perd 0,48%.

Les investisseurs restent prudents vis-à-vis du risque après que les craintes d'une politique monétaire plus restrictive que prévu de la part de la Réserve fédérale (Fed) et les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur technologique ont déclenché une vague de ventes la semaine dernière.

L'appétit pour les actions sera à nouveau mis à l'épreuve dans les prochains jours avec la publication, mercredi, des résultats financiers de Nvidia, leader mondial de l'IA, et jeudi, du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, qui a été retardé en raison de la fermeture de plus d'un mois de l'administration fédérale.

Les chiffres sur l'emploi pourraient toutefois être trop anciens et de qualité trop médiocre pour être vraiment utiles aux investisseurs et à la banque centrale, d'autant plus qu'une série d'enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché du travail.

"Dans certains cas, les statisticiens devront soit renoncer à publier leurs rapports, soit les estimer sur la base d'information incomplète ou d'imputation. Les résultats seront alors sujets à caution", écrivent les analystes d'ODDO, avertissant que le brouillard statistique pourrait ne pas se lever avant plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois.

Les interventions prévues cette semaine de plusieurs responsables de la Fed, ainsi que la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale, qui s'est tenue en plein "shutdown", feront dans ce contexte l'objet d'un suivi attentif.

Sur le front des résultats d'entreprise, ceux de Nvidia, attendus mercredi, devraient être déterminants pour déterminer le moral des investisseurs par rapport au secteur de l'IA alors que les valorisations du secteur ont suscité des parallèles avec la bulle Internet des années 2000.

"Si comparaison n'est pas raison, cela s'entend dans les deux sens. Dans un contexte de meilleure rentabilité des entreprises et d'abondantes liquidités dans le système financier, les valorisations actuelles des marchés actions sont, sans doute, difficilement comparables à celles de la bulle internet", souligne Enguerrand Artaz, stratégiste chez la société de gestions d'actifs LFDE.

"Inversement toutefois, l'absence d'irrationnalité majeure ou de flambée des introductions en bourse ne saurait suffire à balayer le risque de bulle. De plus, cela est à mettre en regard d'une augmentation rapide de l'endettement, y compris venant de la cohorte la plus fragile – en termes de bilan – de l'environnement IA", ajoute-t-il.

Dans la zone euro, où l'agenda du jour est plutôt léger, les investisseurs ont pris connaissance des dernières prévisions de la Commission européenne, qui estime que l'économie du bloc connaîtra une une croissance plus marquée que prévu en 2025, à la faveur d'une hausse des exportations au premier semestre de l'année en anticipation des droits de douane américains.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Alphabet, la société mère de Google, grimpe de 5,5% lundi dans les échanges en avant-Bourse après que Berkshire Hathaway a révélé une participation dans le géant américain de la technologie, marquant ce qui pourrait être l'un des derniers mouvements majeurs du conglomérat sous la direction de Warren Buffett.

VALEURS EN EUROPE

Dassault Aviation prend 7,22% alors que l'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale à la France, a annoncé lundi l'Elysée en ouverture d'une visite de Volodimir Zelensky à Paris destinée à renforcer les capacités militaires de Kyiv face à la progression de l'armée russe.

Pluxee cède 1,52% après avoir abaissé ses perspectives financières pour 2026 en raison du changement de cadre réglementaire au Brésil.

Saab, qui a décroché un contrat de 3,1 milliards d'euros avec le gouvernement colombien pour la fourniture de 17 avions de combat Gripen au cours des cinq prochaines années, prend 7,35%.

Le secteur de la défense dans son ensemble progresse de 1,25%.

WPP grimpe de 5,10% après que le Times a rapporté que le groupe britannique était dans le viseur de son concurrent français Havas (-0,89%) et des sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pour une entrée à son capital.

TAUX

Les rendements obligataires reculent lundi dans la zone euro, effaçant en partie les gains enregistrés lors de la séance précédente, alors que que les marchés attendent la publication d'une série de données économiques américaines après la fin du "shutdown" la semaine dernière.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,3 point de base à 2,7037%. Le deux ans cède quant à lui 0,3 point de base à 2,0340%.

Les rendements baissent également aux Etats-Unis, dans un contexte de prudence.

Celui des Treasuries à dix ans recule de 2,9 points de base à 4,1192%. Le deux ans perd 1,6 point de base à 3,5976%.

CHANGES Le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence, les traders ajustant leurs positions avant une semaine qui s'annonce chargée, tandis que l'euro recule de 0,16% à 1,1601 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent lundi, les chargements de brut ayant repris au terminal stratégique russe de Novorossiysk après deux jours d'interruption due à une attaque ukrainienne.

Le Brent grappille 0,02% à 64,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,07% à 60,13 dollars.

Le Kremlin a déclaré lundi que la Russie avait la capacité de faire rapidement face aux conséquences de l'attaque ukrainienne et de reprendre ses activités d'exportation.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 17 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
64,37 USD Ice Europ +0,12%
Pétrole WTI
60,07 USD Ice Europ +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Shein de nouveau convoqué devant les députés le 26 novembre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 13:44 

    L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source ... Lire la suite

  • Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - Azerbaïdjan v France
    Football-Des qualifications réussies mais imparfaites pour les Bleus
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:40 

    PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025
    France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    (Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle
    L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank