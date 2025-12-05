Wall Street vue en hausse avant l'inflation PCE, l'Europe dans le vert

Une femme marche dans Wall Street à New York City

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes avancent vendredi à mi-séance, les regards tournés vers les États-Unis, où les investisseurs attendent la publication d'un indicateur clé de l'inflation, tout en pariant largement sur une nouvelle baisse des taux la semaine prochaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,36% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 8.149,12 points vers 11h43 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,64% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,45%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,33% et le Stoxx 600 progresse de 0,35%.

L'optimisme concernant la politique monétaire américaine a soutenu les marchés d'actions cette semaine, les opérateurs estimant désormais à près de 90% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) réduise les coûts d'emprunt pour la troisième fois consécutive après une série de déclarations des responsables de l'institution et de données économiques fiables, indiquant notamment un ralentissement du marché du travail.

Une autre priorité de la banque centrale, la stabilité des prix, occupera également les investisseurs vendredi, qui attendent la publication, à 15h00 GMT, de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois de septembre, retardé, comme tant d'autres indicateurs clés, en raison du "shutdown" de l'administration fédérale qui s'est prolongé tout au long du mois d'octobre et une partie du mois de novembre.

Cet indicateur, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed en matière d'assouplissement monétaire, pourrait toutefois être moins pertinent qu'à d'autres occasions en raison du retard des données.

"Même si ces données nous aideront à obtenir une image plus complète du paysage inflationniste américain, elles sont très rétrospectives. Tant qu'elles correspondent globalement aux attentes, la reprise pourrait se poursuivre", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

En Europe, les investisseurs analysent une série de données macroéconomiques publiées dans la matinée, parmi lesquelles figurent les chiffres définitifs de la croissance dans la zone euro, qui a progressé de 0,3% au troisième trimestre par rapport au précédent, ce qui représente une révision à la hausse des deux premières estimations et renforce l'idée que la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas pressée de baisser à nouveau ses taux.

Les opérateurs supervisent également les travaux parlementaires visant à doter la France d'un budget avant la fin de l'année, et en particulier le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), dont la partie recettes doit être soumise au vote de l'Assemblée nationale ce vendredi.

Les marchés surveillent également le vote du projet de réforme des retraites au Parlement allemand, qui mettra à l'épreuve le contrôle de la coalition du chancelier Friedrich Merz, son adoption dépendant probablement de l'abstention de l'opposition après les critiques des membres les plus jeunes de son propre parti, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Alstom progresse de 3,24% après que Citigroup a relevé sa recommandation.

Derichebourg s'envole de plus de 11% après ses résultats annuels.

Ailleurs en Europe, Swiss Re recule de 5,7% après l'annonce de ses objectifs financiers pour 2026, qui ont déçu les investisseurs.

Ocado grimpe pour sa part de 3,5% alors que la société recevra un paiement unique de 350 millions de dollars en espèces de la part de Kroger, le distributeur alimentaire américain ayant décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'annuler la construction d'un site prévu.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro augmentent ce vendredi, suivant la tendance observée sur les marchés mondiaux cette semaine en raison des inquiétudes concernant les finances publiques de pays comme le Japon.

Les rendements du Bund allemand à 10 ans a atteint vendredi son plus haut niveau depuis trois mois, à 2,781%. Il prend près d'un point de base à 2,7787% vers 11h27 GMT.

Le rendement de l'obligation allemand à 30 ans enregistre pour sa part sa plus forte hausse depuis la mi-août.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,2 point de base à 4,1098%.

CHANGES

Le dollar américain reste proche de son plus bas niveau en cinq semaines par rapport à ses principales devises, les investisseurs se préparant à une baisse des taux d'intérêt par la Fed.

Il grappille 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,01% à 1,1642 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont plutôt stables vendredi, entre l'enlisement des négociations de paix en Ukraine et les craintes d'une offre excédentaire.

Le Brent recule de 0,06% à 63,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,13% à 59,59 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)