Wall Street vue en hausse après la Fed, l'Europe bien orientée avant la BoE

L'enseigne Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE)

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également bien orientées à la mi-séance, l'appétit pour le risque étant alimenté par la reprise du cycle de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) en attendant la décision de la Banque d'Angleterre (BoE).Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,71% pour le Dow Jones, de 0,85% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,05% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,15% à 7.876,30 points vers 10h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,23% et à Londres, le FTSE prend de 0,20%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,83% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,29%. Le Stoxx 600, soutenu principalement par le compartiment technologique (+3,3%) dans le sillage des gains attendus sur le Nasdaq et de la bonne tenue du secteur en Asie, avance de 0,74%.

La Fed a, comme prévu, réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et laissé entendre qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année, dans un contexte de craintes d'un affaiblissement du marché du travail. La Fed a cependant ajouté qu'elle adopterait une approche "réunion après réunion", un ton mesuré qui atténue les perspectives d'un assouplissement monétaire agressif.

"Même si la politique n'a pas été aussi accommodante que prévu, en fin de compte, d'autres baisses de taux sont attendues et cela ne fera que profiter au marché boursier en général", commente Daniela Hathorn, analyste marché chez Capital.com.

Les banquiers centraux sont encore à l'honneur ce jeudi avec la Norges Bank,

la banque centrale norvégienne, qui a abaissé son principal taux directeur de 25 points de base, à 4,0%, et ajouté prévoir un assouplissement supplémentaire au cours des 12 prochains mois. La Banque d'Angleterre, elle, rendra sa décision à 11h00 GMT et un statu quo est attendu sur les taux.

Côté statistiques économiques, la séance est relativement pauvre, l'indice Philly Fed mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie étant l'indicateur majeur à suivre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nike prend 1,9% en avant-Bourse, RBC étant passé à surperformance sur l'équipementier sportif.

VALEURS EN EUROPE

Bolloré recule de près de 1% après avoir publié un chiffre d'affaires en baisse de 3% à périmètre et change constants au titre du premier semestre.

Next chute de 5%, le distributeur de mode britannique ayant dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses ventes au Royaume-Uni ralentisse au second semestre.

Continental plonge de 19,48% alors que le fabricant allemand de pneus s'est scindé de sa division automobile, baptisée Aumovio, qui a fait son entrée à la Bourse de Francfort à 35 euros par action.

Novo Nordisk bondit de 5,76%, le laboratoire danois assurant, dans une étude de stade avancé, que la pilule Wegovy permet une perte de poids comparable à la version injectable.

SIG Group décroche de près de 20% après un avertissement par le groupe suisse d'emballage sur ses résultats pour cette année et l'annonce de la suspension du dividende.

Mediobanca avance de 1,18% alors qu'Alberto Nagel devrait quitter ce jeudi son poste d'administrateur délégué à l'issue de la réunion de la banque, cible de Monte dei Paschi (MPS) (+0,79%) qui a pris plus de 62% de son capital.

TAUX

Le rendement de l'obligation d'État italienne à 10 ans s'est établi jeudi au même niveau que son équivalent français pour la première fois, reflétant la prudence des investisseurs à l'égard de la France après la chute du gouvernement de François Bayrou et une confiance accrue envers l'Italie.

Vers 10h00 GMT, le rendement de l'OAT française à dix ans s'affiche à 3,4839%, tandis que celui du BTP italien ressort à 3,493%.

Dans le reste de la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans est stable, à 2,675%, alors que les marchés tablent, au lendemain de la baisse des taux de la Fed, avec une probabilité de 45% sur un nouvel assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici juin 2026 . Le rendement du Gilt britannique à dix ans fait également du surplace, à 4,631%, avant la décision de la BoE.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule de 2,3 points de base (pb), à 4,052%, après avoir pris cinq pb mercredi, tandis que le deux ans perd 2,1 pb, à 3,525%.

CHANGES

Le dollar, qui est tombé mercredi à un creux depuis février 2022 immédiatement après la décision de la Fed, avant de rebondir jeudi de 0,44% face à un panier de devises internationales, est sur un schéma en dents de scie.

Les traders analysent la position mesurée de la Fed sur de nouvelles baisses de taux, tandis que l'attention est par ailleurs centrée sur la décision de la Banque d'Angleterre.

"Les prévisions révisées (de la Fed) ont mis en évidence le degré d'incertitude qui subsiste sur les perspectives", explique Elliot Clarke, responsable économique chez Westpac. "Le calendrier et l'ampleur des baisses de taux prévues laissent également entrevoir des risques persistants d'inflation", a-t-il ajouté.

L'euro, qui a touché mercredi un plus haut depuis juin 2021 à 1,19185 dollar, avant de céder par la suite du terrain, s'affiche jeudi à 1,1834 dollar.

La livre sterling s'échange à 1,3641 dollar (+0,13%).

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi malgré la baisse des taux de la Fed, les inquiétudes sur l'économie semblant l'emporter pour le moment.

"La Fed a agi maintenant car l'économie ralentit clairement", explique Jorge Montepeque, directeur général d'Onyx Capital Group, ajoutant que la banque centrale américaine tente de relancer la croissance.

Le Brent reflue de 0,47% à 67,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,56% à 63,70 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 13 240.000 263.000

chômage septembre

USA 12h30 Indice Philly Fed septembre 2,5 -0,3

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)