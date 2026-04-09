Wall Street vue dans le rouge, l'Europe repart à la baisse, doutes sur le cessez-le-feu en Iran

Un panneau de Wall Street à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en repli jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance, la tendance étant plombée par des prises de bénéfices au lendemain de l'euphorie née de l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire entre les Etats-Unis et l'Iran. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ​de Wall Street en baisse de 0,41% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,94% à 8.186 points vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,14% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,31%, ses pertes étant limitées par le rebond de l'énergie.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,63% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro ​de 1%. Le Stoxx 600 décline de 0,70%, après avoir pris près de 4% mercredi, sa plus importante hausse en une séance depuis mars 2022.

Après des gains mercredi d'environ 2% à près de 5% sur les places financières en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, l'heure est désormais à ​la prudence en Bourse. D'autant que le respect du cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et ⁠l'Iran est tout sauf certain. Téhéran a mis en garde contre les possibles conséquences des vastes bombardements menés la veille par Israël au Liban, tandis que le président américain Donald Trump a évoqué ‌le risque d'une escalade majeure si la République islamique ne respectait pas ses engagements.

"La volatilité reste stable, mais la tendance est à un retour en arrière sur certains mouvements de mercredi, car les opérateurs restent préoccupés par le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz", souligne Kathleen Brooks, directrice d'études chez XTB.

Les investisseurs attendent par ailleurs des indicateurs ​macroéconomiques de premier plan aux Etats-Unis comme le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre ‌et la statistique des revenus et dépenses des ménages, qui inclut l'indice PCE des prix, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les "minutes" de la ⁠Fed, publiées mercredi soir, montrent que davantage de responsables de l'institution sont favorables à des hausses de taux directeurs pour lutter contre l'inflation.

Les marchés monétaires n'évaluent qu'à environ 30% la probabilité d'une réduction des taux de la Fed de 25 points de base d'ici fin 2026, selon les dernières données compilées par LSEG.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Applied Digital chute de 6,7% en avant-Bourse, la perte nette de l'opérateur de centres de données ⁠s'étant creusée au troisième trimestre par rapport ‌à l'année précédente.

VALEURS EN EUROPE

Les secteurs en Europe ayant le plus gagné mercredi affichent parmi les baisses les plus importantes jeudi: le compartiment du voyage, celui des banques, celui ⁠de l'industrie, celui des nouvelles technologies et celui du luxe cèdent entre 0,9% et 2,25%.

A l'opposé le compartiment de l'énergie, qui a reflué la veille de 1,97%, rebondit de 1,04%.

OVHcloud chute de 5,63% dans des échanges ‌volatils après ses résultats du premier semestre et l'annonce du lancement d'une unité dédiée au secteur de la défense.

Vallourec bondit de 5,69%, le groupe métallurgique français ayant signé un accord longue durée ⁠d'approvisionnement avec la société géothermique américaine Fervo Energy qui pourrait générer potentiellement jusqu'à 800 millions de dollars de revenus sur toute la durée du ⁠contrat.

Stellantis recule de 1,27% malgré l'annonce par le constructeur ‌franco-italo-américain d'une hausse de 5% de ses ventes au premier trimestre sur le marché de l'EU-30, qui exclut les principaux pays européens.

Mercedes-Benz abandonne 2,17% après avoir fait état d'une nouvelle baisse des ventes de sa principale ​activité au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu'il procède ‌à une refonte de sa gamme dans ce pays.

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit jeudi en raison de la fragilité du cessez-le-feu et des restrictions sur le détroit d'Ormuz qui conduisent les investisseurs à conserver une prime de risque géopolitique.

"Les chances d'une réouverture significative (du ​détroit) dans un avenir proche semblent minces", prédit Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights, un cabinet d'études sur le marché du pétrole. Selon elle, il faut s'attendre à une poursuite de la volatilité sur les prix du pétrole.

Le Brent gagne 3,44% à 98,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 4,61% à 98,93 dollars.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro se tendent de nouveau face aux ⁠doutes sur la trêve au Moyen-Orient.

Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de près de quatre points de base, à 2,98%, après avoir chuté d'environ 14 points de base mercredi. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pour sa part pratiquement stable, à 4,28%, après un repli de 5,4 points la veille.

CHANGES

Le dollar, qui a perdu jusqu'à 1% mercredi, se stabilise jeudi (-0,14%) face à un panier de devises internationales, alors que la fragilité du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran pousse les cambistes à rester sur leurs gardes.

L'euro monte jeudi de 0,12%, à 1,1676 dollar, après avoir réduit ses gains en fin de séance mercredi.

La livre sterling est stable jeudi, à 1,3403 dollar (+0,08%), après une hausse de 0,77% la veille.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 AVRIL

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 210.000 202.000

chômage 4 avril

USA 12h30 Revenus des ménages février +0,3% +0,4%

Dépenses de consommation +0,5% +0,4%

Indice PCE des prix +0,4% +0,3%

- sur un an +2,8% +2,8%

USA 12h30 Croissance ​du PIB (définitif) T4 +0,7% +0,7%*

*estimation précédente

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)