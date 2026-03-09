L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) est visible à New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les ‌Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que la course folle des prix du pétrole effraie les investisseurs préoccupés par les répercussions inflationnistes de la ​guerre au Moyen-Orient. Les contrats à terme donnent une ouverture en baisse de 1,18% pour le Dow Jones, de 1,07% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,15% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 1,98% à 7.835,24 points vers 11h01 GMT. A Francfort, le Dax recule de 1,58% et ​à Londres, le FTSE 100 cède 1,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,95%, le FTSEurofirst 300 abandonne 1,65% et le Stoxx 600 recule de 1,67%.

Les prix du pétrole ont bondi ​lundi à plus de 119 dollars le baril, atteignant des niveaux jamais ⁠vus depuis mi-2022, alors que certains grands producteurs ont réduit leurs approvisionnements et que les craintes d'une perturbation prolongée des transports maritimes ‌ont envahi le marché dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent avance de 14,54% à 106,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 13,94% à 103,57 dollars.

La guerre israélo-américaine contre l'Iran ​est entrée ce lundi dans son dixième jour sans ‌aucun signe d'apaisement des hostilités et avec une nouvelle flambée des cours du pétrole, alors que de ⁠nouvelles attaques de missiles et de drones, menées tant par Israël que par l'Iran, se propagent dans tout le Moyen-Orient.

Les tensions géopolitiques se sont intensifiées après que l'Iran a choisi comme nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei - fils de l'ayatollah Ali Khamenei assassiné au premier jour de la campagne ⁠militaire en cours - une décision ‌suggérant que les conservateurs restent fermement aux commandes à Téhéran. Le conflit prolongé au Moyen-Orient fait également suite aux données ⁠publiées la semaine dernière, qui reflétaient un affaiblissement du marché de l'emploi, alors que l'activité économique globale connaissait une forte hausse, alimentant les craintes ‌de stagflation.

"Les marchés boursiers se sont empressés de rattraper leur retard sur l'actualité, mais nous constatons aujourd'hui une augmentation considérable ⁠du risque de récession aux États-Unis et dans le monde entier, dans un contexte de forte hausse ⁠de l'inflation", estime Chris Beauchamp, analyste ‌en chef des marchés chez IG.

Selon une source du gouvernement français, les ministres des Finances du G7 discuteront lundi d'une libération conjointe des réserves ​stratégiques de pétrole.

Et par ailleurs les craintes renouvelées concernant les prix interviennent au ‌cours d'une semaine clé pour les données sur l'inflation, notamment aux États-Unis, où les investisseurs attendent la publication de plusieurs indicateurs clés qui pourraient toutefois rapidement devenir obsolètes ​compte tenu de la situation volatile au Moyen-Orient. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3ZX0MA]

VALEURS EN EUROPE

Les compagnie aériennes sont en forte baisse, Air-France KLM reculant de plus de 3% et Lufthansa de plus de 4,5%.

Tous les secteurs du Stoxx sont lundi dans le rouge, le compartiment ⁠des voyages perdant 2,44%, les banques 2,08%, les matières premières 3,61% et la défense 0,86%.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire américain réagit à nouveau aux craintes inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 5,5 points de base à 4,1867%. Le deux ans avance de 5,6 points de base à 3,6125%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 4,0 points de base à 2,9024%. Le deux ans avance de 10,5 points de base à 2,4124%.

Le dollar gagne 0,33% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,54% à 1,1555 dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 9 MARS.

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)