Wall Street ouvre dans le rouge avant Jackson Hole

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les résultats des détaillants américains, dans l'attente du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 196,36 points, soit 0,44%, à 44.741,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,36% à 6.372,66 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,38%, soit 80,10 points, à 21.092,76 points.

Les banquiers centraux se réunissent à partir de jeudi et pour deux jours à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour le symposium de la Fed. Point d'orgue de la réunion, le discours prévu vendredi à 14h00 GMT du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Les investisseurs attendent avec impatience toute déclaration de la part du président de la Fed pouvant laisser entrevoir une baisse des taux d'intérêt en septembre, compte tenu de la récente faiblesse du marché du travail.

Par ailleurs, les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août, à 235.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les marchés continuent aussi d'analyser les résultats des grands détaillants américains, avec Walmart en ligne de mire. Les chiffres publiés en début de semaine par ses concurrents Target et Home Depot ont dessiné un tableau mitigé, et les investisseurs tentent désormais d'évaluer comment les droits de douane américains pourraient affecter les ventes pendant les fêtes de fin d'année.

Aux valeurs, Walmart recule de 5,11% après avoir manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté pour la première fois en 13 trimestres. Le groupe a par ailleurs relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice fiscal.

Le géant américain de la consommation a aussi mis en œuvre des hausses de prix minimes par rapport à ses concurrents et s'est engagé à maintenir des prix bas, tout en s'approvisionnant en produits discrétionnaires abordables afin d'attirer davantage de clients.

Coty est aussi dans le rouge et recule de 20,27% après avoir prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours, en raison de la faiblesse de la demande pour les produits de beauté aux Etats-Unis, et avoir fait état d'une perte inattendue pour son quatrième trimestre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)