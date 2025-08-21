 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Incendies: plus d'un million d'hectares brûlés dans l'UE depuis début 2025, un record
information fournie par AFP 21/08/2025 à 16:02

Incendie près du village de Larouco, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 13 août 2025 ( AFP / MIGUEL RIOPA )

Les incendies ont déjà ravagé plus d'un million d'hectares (10.000 km2) dans l'Union européenne en 2025, une superficie record depuis le début des statistiques en 2006, selon une analyse de l'AFP des données du système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Dépassant le record annuel datant de 2017, ce bilan atteignait précisément 1.015.731 hectares jeudi à la mi-journée, une superficie plus grande que la Corse, selon une somme réalisée par l'AFP des estimations par pays fournies par EFFIS, à l'heure où l'Espagne et le Portugal restent confrontés à d'importants incendies.

Quelque 988.524 hectares de forêt étaient partis en fumée en 2017, dont plus de la moitié au Portugal lors d'incendies ayant fait 119 morts.

A ce jour, quatre pays de l'Union européenne - l'Espagne, Chypre, l'Allemagne et la Slovaquie - ont déjà dépassé leur record annuel en vingt ans de données existantes. Et le Portugal, dont le record absolu de 563.530 ha brûlés en 2017 tient toujours, n'avait jamais atteint une telle superficie brûlée à la date du 21 août.

En proie à de nombreux feux dans l'ouest du pays, ayant fait quatre morts, l'Espagne est de loin le pays de l'Union européenne le plus touché par les incendies avec plus de 400.000 hectares (4.000 km2) partis en fumée, soit près de 40% des surfaces brûlées dans l'UE cette année.

Le Portugal, où trois personnes ont péri dans les flammes, suit avec près de 274.000 ha brûlés, devant la Roumanie (126.000 ha). En France, 35.600 hectares de forêt ont été réduits en cendres, notamment dans l'Aude ravagée par un gigantesque incendie début août.

Ces estimations d'EFFIS, un indicateur de l'observatoire européen Copernicus, prennent uniquement en compte les feux ayant brûlé au moins 30 hectares.

Environnement
L'offre BoursoBank