Les fraudes à la carte bancaire tombent à un plus bas "historique", mais les fraudes par manipulation augmentent

Dans le même temps, les fraudes sur l'ensemble des moyens de paiement ont augmenté, notamment les "fraudes par manipulation", via les téléphones portables.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le premier semestre 2025 a vu une baisse marquée du montant total des fraudes à la carte bancaire, permettant au taux de fraude d'atteindre un plus bas "historique", se sont félicités mardi 27 janvier la Banque de France et l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP).

Sur les six premiers mois de l'année 2025, la fraude à la carte bancaire est tombée à 211 millions d'euros, en baisse de près de 10 % par rapport à la même période en 2024 , portant le taux de fraude à 0,048%, soit 48 euros fraudés pour 100.000 euros de paiement par carte (contre 0,053% en 2024).

Une baisse qui s'observe sur "la quasi-totalité des usages de la carte" , relève l'OSMP, notamment les paiements sur internet et les paiements par carte "initiés par courrier ou appel téléphonique".

Hausse des "fraudes par manipulation"

Cependant, les fraudes sur l'ensemble des moyens de paiement ont en revanche progressé (+7%), davantage que les paiements eux-même (+5%), sans que cela ne remette en cause "la bonne maîtrise des taux de fraude", selon l'OSMP.

L’Observatoire relève d'ailleurs des évolutions des techniques de fraude, notamment face au renforcement de la sécurité des cartes bancaires, avec notamment "les fraudes par manipulation" qui bondissent de 37%, à 245 millions d'euros.

"Les fraudeurs utilisent désormais des numéros banalisés de type "06" et "07" pour parvenir à leurs fins, que ce soit pour adresser des SMS frauduleux ou passer des appels usurpant l'identité d'un tiers", explique l'OSMP.