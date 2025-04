Wall Street: volatile, la nervosité frappe taux et dollar information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street est demeurée volatile, et les écarts viraient au rouge vif à mi-séance (-5,5% pour le S&P500, -7,2% pour le Nasdaq, -4,5% pour le Dow Jones qui lâchait -2.100 points)... mais les acheteurs se sont montrés plus efficaces en seconde partie de séance et les pertes ont été réduites de moitié.



Le Dow Jones ne cède 'que' -1.015 points (-2,5% vers 39.593), le S&P500 -3,5% vers 5.268, le Nasdaq -4,3% vers 16.387 (15.895 au plus bas), et le Russell 2000 souffre un peu plus que les 'big caps' avec -4,3% (à 1.831).



À noter que le VIX s'est envolé de +60% (!) en intraday avant de clôturer à 41 (+22%) : il s'est donc montré aussi volatil que la veille, au sein d'une fourchette quasi identique (34,5/54,9 contre 57/32 ce 10 avril).



Donald Trump avait annoncé hier soir, sur son réseau Truth Social, une suspension pour 90 jours des surtaxes imposées à 75 pays, à l'exception de la Chine (cette initiative avait été démentie lundi, donnant lieu à une séquence 'portes de saloon' sans précédent à cette échelle).



Il a annoncé maintenir un simple taux plancher général de 10% sur les produits étrangers importés (25% sur le secteur automobile canadien et mexicain), une mesure protectionniste qui reste très éloignée du matraquage douanier envisagé dans un premier temps.



Ceci atténue en théorie les craintes d'une récession mondiale et de prix à l'import inflationnistes... mais la nervosité n'épargne plus aucun secteur (actions, taux, FOREX).



Les prises de bénéfices ont particulièrement pesé sur Microchip -13,6%, Marvell -13,3%, On Semiconductor -11%, NXP -10,9%, Micron -10%, AMD -8,5%, Applied Materials -7,7%, Broadcom -7%... et le SOXX, qui avait flambé de 18% la veille (écart record, et par une marge considérable), lâche -8,2%, et jusqu'à -11,5% en séance.



Le calme est donc loin d'être revenu sur les actions, et la fébrilité règne plus que jamais sur l'obligataire (Trump aurait fait volte-face sur les tarifs la veille pour 'calmer la fièvre') : les T-Bonds à 10 ans se dégradent de +13 points de base vers 4,43% (référence : clôture de mercredi à 22h), le '30 ans' refranchit 4,870% (+8 points de base).



De nouveaux désordres commencent à se matérialiser sur le FOREX, où le dollar dévisse de -2,3% vers 1,1200 contre l'euro, nouveau plancher annuel. Le Dollar Index lâche prise et s'enfonce de -1,9% sous les 101,00, au plus bas depuis septembre dernier. Il plonge de -3,8% face au franc suisse, qui pulvérise un record absolu.



L'or profite du coup de blues du dollar et s'envole vers 3.195$, revenant sur ses niveaux records d'il y a une semaine, tandis que l'argent prend +4,3% vers 31,3$.



En temps normal, les opérateurs auraient été focalisés sur le chiffre du jour, à savoir l'indice des prix à la consommation américain : le CPI a augmenté de 2,4% en mars par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes (2,5%) et en baisse de 0,4 point par rapport à février.



Hors énergie (-3,3%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,8% le mois dernier, là aussi en dessous du consensus (3%) et au plus bas depuis mars 2021.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de février et mars, les prix à la consommation aux États-Unis ont diminué de 0,1% en données brutes, mais augmenté de 0,1% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.