Wall Street voit rouge après la faiblesse des chiffres de l'emploi américain, Broadcom scintille

(AOF) - Les marchés actions américains se replient après les chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis publiés cet après-midi. Selon le rapport mensuel, les créations de postes dans le secteur non agricole ont été largement inférieures aux attentes des analystes. Elles s'élèvent à 22 000 contre 75 000 attendues. Le taux de chômage est passé de 4,2 à 4,3% entre juillet et août. Côté valeurs, Broadcom s'envole après un robuste troisième trimestre et des prévisions favorables pour son quatrième trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,70% à 45301 points. Le Nasdaq cède 0,50% à 21598 points.

Broadcom (+8,40% à 331,81 dollars) bondit à la Bourse de New York à la faveur de robustes résultats au troisième trimestre de son exercice 2025. Grâce à la bonne performance du géant américain des semi-conducteurs dévoilée hier, les actions européennes du secteur brillent. STMicroelectronics occupe notamment la tête de l'indice CAC 40 en gagnant 4,26%, à 22,90 euros. Enregistrant une des plus fortes progressions du SBF 120, Soitec s'adjuge 3,53%, à 33,39 euros. " Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 22% sur un an pour atteindre un record de 16 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a augmenté de 30% d'une année à l'autre pour atteindre 10,7 milliards de dollars, ce qui reflète un levier d'exploitation solide ", a déclaré Kirsten Spears, directrice financière de Broadcom.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport mensuel sur l'emploi américain a révélé la création de 22 000 postes dans le secteur non agricole en août, après 79 000 en juillet. Ce chiffre est très inférieur au consensus des analystes : 75 000. Les créations d'emploi dans le secteur privé non agricole ressortent à 38 000, contre 75 000 attendues, et 77 000 en juillet. Le taux de chômage est passé de 4,2 à 4,3% entre juillet et août, en ligne avec les attentes des analystes. Enfin, le salaire horaire moyen est conforme aux attentes en août. Il a progressé de 0,3 % comme en juillet.

Les valeurs à suivre

Lululemon

Lululemon dévisse au sein du Nasdaq, perdant plus de 18%, après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe de Vancouver a dégagé un bpa de 3,10 dollars et des revenus de 2,53 milliards de dollars, des chiffres supérieurs aux attentes, mais les perspectives sont décevantes. Sur le trimestre entamé, le groupe prévoit des revenus allant de 2,47 à 2,5 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 10,85 et 11 milliards (11,2 milliards de consensus), et le bénéfice par action est attendu entre 12,77 et 12,97 dollars (contre un consensus de 14,6 dollars).

Tesla

Le conseil d'administration de Tesla aurait proposé, selon Reuters, un nouveau plan de rémunération pour son directeur général, Elon Musk. Il pourrait atteindre la valeur d'environ 1 000 milliards de dollars à condition d'atteindre certains objectifs ambitieux. Ces derniers concernent notamment les produits pilotés par l'Intelligence artificielle ainsi que les systèmes autonomes.