Wall Street: vers une ouverture prudente information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,3%) et le Nasdaq-100 (-0,4%) présagent un début de séance assez prudent pour les indices actions américains, les analystes se montrant partagés sur une poursuite de la dynamique favorable récente.



'L'indice S&P500 a réduit ses pertes lundi, atteignant la zone des 5968 points, après que les investisseurs ont profité de la baisse initiale du marché pour acheter des actifs à moindre coût', constate Antonio Di Giacomo, analyste des marchés chez XS.



'La résilience du S&P500 est un signe que, malgré les tensions budgétaires, l'appétit pour le risque reste vif, alimenté par une économie qui continue de montrer des signes de croissance et par les attentes de politiques monétaires plus flexibles', estime-t-il.



'Le rebond massif auquel nous assistons depuis quelques semaines soulève des interrogations légitimes sur sa solidité, tant les valorisations et l'environnement dans lequel il intervient est différent de 2018 ou de 2020', juge toutefois Alexandre Baradez.



Selon ce responsable de l'analyse marchés chez IG France, 'alors que la correction du S&P500 de février à avril cette année avait seulement corrigé les excès de valorisation de 2024, le 'buy the dip' agressif nous y a très rapidement ramené'.



'Le Fed poursuit la réduction de son bilan et maintient toujours en pause ses baisses de taux, le gouvernement fédéral poursuit une politique de réduction des dépenses budgétaires, et les taux long américains évoluent près de 5%', souligne-t-il en outre.



Sur le front des valeurs, Home Depot publie au titre de son premier trimestre 2025 un BPA ajusté en baisse de 3% à 3,56 dollars, manquant légèrement le consensus, avec des ventes en données comparables en baisse de 0,3% (+0,2% pour les Etats-Unis).



Pfizer a fait part lundi soir d'un accord avec le groupe chinois 3SBio, octroyant à l'Américain une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser en dehors de la Chine un anticorps prometteur dans plusieurs formes de cancer.



AT&T a recommandé à ses actionnaires de rejeter une offre d'achat restreinte non sollicitée de TRC Capital Investment Corporation sur ses actions, avertissant notamment qu'elle est proposée à un prix inférieur à leur cours actuel.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.