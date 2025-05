La Compagnie des Alpes revoit à la hausse son objectif de rentabilité

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le groupe Compagnie des Alpes revoit à la hausse son objectif de rentabilité et annonce l'ouverture de deux nouveaux hôtels au parc Astérix et au Futuroscope, après un premier semestre durant lequel ses résultats ont progressé.

Du 1er octobre au 31 mars, la Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires de 849,5 millions d'euros (+11,6%) et un bénéfice net de 134 millions d'euros (+5,2%), selon un communiqué publié mardi.

"Compte tenu de la forte croissance de l’activité et de la bonne maîtrise des charges opérationnelles enregistrées au premier semestre, mais aussi des bonnes perspectives attendues pour le second semestre", la Compagnie des Alpes "relève son objectif d’EBO (excédent brut opérationnel, un indicateur de rentabilité, NDLR) pour l’ensemble de l’exercice" 2024-2025.

Le groupe vise une croissance de l'EBO de 15% sur an an contre 10% juqu'à présent.

Par ailleurs, la Compagnie des Alpes annonce "deux nouveaux projets hôteliers thématisés, l’un de 300 chambres au Parc Astérix et l’autre de 240 chambres au Futuroscope, avec pour ambition de faire de plus en plus de ces parcs des sites de destination donnant lieu à de courts séjours", selon le directeur général Dominique Thillaud cité dans le communiqué.

Ces deux projets ouvriront respectivement en 2027 et 2028.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des domaines skiables (La Plagne, Les Arcs, Méribel, Tignes...) et activités extérieures s’établit à 524,4 millions d'euros (+5,5%). Compte tenu "du très bon dynamisme des vacances scolaires d’avril et du positionnement du week-end de Pâques au troisième trimestre, le nombre de journée-skieurs est, à la date du 25 avril, en croissance estimée d’environ 1%".

Le chiffre d’affaires des parcs de loisirs (Futuroscope, Parc Astérix, Walibi, musée Grévin...) fait un bond de 32,8% à 222,8 millions d'euros. A périmètre comparable, c’est-à-dire hors groupe Urban (spécialiste du foot à cinq et du padel acquis en 2024), la croissance des parcs de loisirs est de 16,2%, tirée par une fréquentation en hausse de 13,8% et une dépense par visiteur qui progresse "d’environ 5%".

Enfin, les vente de la division "Distribution and Hospitality" (distribution et hébergement) augmentent de 6,1% à 102,4 millions d'euros.