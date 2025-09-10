Wall Street : vers une légère hausse après les records de la veille
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 15:23
Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 progressent de 0,5% environ annonçant un début de séance plutôt favorable.
Porté par les anticipations de prochaines baisses de taux de la Fed, le Nasdaq avait atteint un nouveau plus haut historique hier, une tendance qui devrait rester positive grâce à la publication, hier soir, du concepteur de logiciels d'entreprise Oracle.
Le titre du groupe californien devrait établir de nouveaux sommets à l'ouverture, puisque le titre s'envole de 32% dans les transactions électroniques en réaction à un carnet de commandes jugé 'colossal' à 455 milliards de dollars, soit une augmentation de 359% par rapport à l'année précédente.
'Une telle garantie au niveau des revenus valide non seulement les valorisations élevées autour de la société, mais permet également de réaliser les projections de croissance les plus optimistes', souligne un trader.
Les statistiques publiées par ailleurs par le Département du Travail sur les PPI aux Etats-Unis pour le mois d'août, très attendues, ont révélé une baisse de 0,1% des prix à la production en données totales par rapport au mois précédent, signe d'un apaisement des tensions inflationnistes.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a nettement ralenti en données brutes le mois dernier, de 0,5 point à 2,6%.
Sachant que ces données n'intègrent pas l'impact des droits de douane, les investisseurs seront surtout attentifs, demain, à l'indicateur principal de la semaine, l'inflation au sens des prix à la consommation, qui devrait permettre aux investisseurs d'affiner leurs perspectives monétaires et économiques.
Les chiffres des prix à la production ont eu peu d'impact sur le marché monétaire, avec un rendement de l'emprunt à 10 ans américain qui reste stable à 4,07%, ce qui n'empêche pas le dollar de remonter un peu face à l'euro, qui reflue aux abords du seuil de 1,17 contre le billet vert.
Les cours du pétrole restent orientés à la hausse au lendemain des frappes israéliennes contre contre des dirigeants du Hamas au coeur de Doha, la capital Qatar, un pays allié des Etats-Unis qui n'était pas impliqué dans le conflit où il jouait plutôt jusqu'ici un rôle de médiateur. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 1% à 63,3 dollars.
A lire aussi
-
Plus que millénaires, ils ont traversé les épreuves du temps et se préparent à ce qui devrait être leur dernier et, peut-être, plus périlleux voyage: trois bateaux vikings amorcent un déménagement à haut risque vers leur ultime demeure en Norvège. Sur une péninsule ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite
-
Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.
-
Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer