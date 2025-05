Wall Street: vers une cinquième séance de hausse pour le S&P information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le vert vendredi matin, poursuivant sur sa lancée des séances précédentes malgré les interrogations persistantes entourant la trêve commerciale récemment conclue entre les Etats-Unis et la Chine.



Environ une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de New York en hausse de 0,3% à 0,4%.



Le S&P 500 s'achemine ainsi vers une cinquième séance consécutive de hausse, grâce à la détente opérée sur le front du commerce, même si des questions demeurent quant au contenu de l'accord trouvé à Genève par Washington et Pékin.



Pour mémoire, ces négociations ont abouti le week-end dernier à un accord de réduction des droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30% pour une période de 90 jours, tandis que Pékin a ramené à 10% ses propres taxes douanières sur la plupart des produits américains.



L'optimisme suscité par cette annonce continue de l'emporter sur le fait que ce répit dans les tensions commerciales pourrait ne s'avérer que temporaire, surtout que d'autres facteurs sont venus alimenter la tendance favorable cette semaine.



'Le reflux de l'inflation, la possibilité d'une politique monétaire plus flexible, la désescalade sur le front commercial et la stabilité de l'activité industrielle constituent désormais une base psychologique solide', souligne Linh Tran, analyste chez XS.com.



'Si les prochains développements, qu'il s'agisse des négociations commerciales, des indicateurs économiques ou des signaux émanant de la Fed, devaient évoluer favorablement, alors le S&P pourrait très bien prolonger son 'rally' et inscrire de nouveaux plus hauts dans un futur proche', poursuit-elle.



L'indice CBOE de la volatilité, considéré comme un baromètre de l'aversion au risque, est retombé sous 17,5, à un plus bas de presque deux mois.



Dans l'immédiat, les investisseurs vont être particulièrement attentifs, en début de séance, à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui les renseignera sur la conjoncture économique aux Etats-Unis.



Cet indicateur permettra de se faire une idée sur l'état d'esprit des ménages américains suite à l'entrée en vigueur des surtaxes douanières, sachant que les précédentes enquêtes avaient mis en lumière une détérioration de leurs anticipations ainsi qu'une forte hausse de leurs attentes en matière d'inflation.



L'accalmie sur le front commercial ne profite plus au dollars, ce qui conduit l'euro à reprendre 0,1% face au billet vert pour revenir vers 1,1195 dollar.



Le regain d'appétit pour le risque ne soutient plus, non plus, les rendements des emprunts du Trésor américain, le 10 ans retombant à 4,39% après être remonté jusqu'à près de 4,55% mercredi.



L'or, autre valeur refuge, perd 1,4% à 3.182,7 dollars l'once.



Les cours du pétrole confirme sa bonne forme des derniers jours, l'apaisement entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur le redressement du dollar.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,6% à 62 dollars, ce qui le fait progresser à ce stade de 1,6% sur la semaine.





