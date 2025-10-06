Wall Street : vers un début de semaine du bon pied
'Si la fermeture des administrations fédérales ne prend pas fin, les données sur la balance commerciale, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les stocks des grossistes seront retardées', note Bank of America.
Néanmoins, l'établissement financier sera attentif aux données sur la confiance des consommateurs (indice de l'Université du Michigan à paraître vendredi), et aux minutes du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) de septembre, mercredi.
'En analysant ce procès-verbal, nous chercherons à comprendre pourquoi la Fed a prévu des réductions de taux directeurs plus importantes qu'en juin, malgré son évolution vers des prévisions macroéconomiques plus faucon', précise BofA.
Les tous prochains jours s'annoncent encore assez maigres en termes de résultats d'entreprises, mais la saison des trimestriels à l'approche aux Etats-Unis et en Europe devrait retenir l'attention des investisseurs au cours des semaines suivantes.
'Pour l'Euro Stoxx, espérons que ces publications seront de nature à rassurer, tant quant à la trajectoire du second semestre 2025 que sur la forte recovery attendue en 2026', estimait Invest Securities vendredi dernier.
'Sans cela, nous continuons de penser que le S&P 500 devrait continuer de surperformer l'Euro Stoxx d'ici la fin d'année', prévenait-il, s'attendant en effet à ce que pour les Etats-Unis, les publications à venir soient plutôt un facteur de soutien.
Dans l'actualité des valeurs, AMD et OpenAI font part d'un accord de 6 gigawatts pour alimenter l'infrastructure d'IA de nouvelle génération d'OpenAI à travers plusieurs générations de GPU AMD Instinct, à déployer à partir de 2026.
Merck annonce le lancement de trois essais de phase 2b évaluant l'innocuité et l'efficacité de tulisokibart, dans l'hidradénite suppurée modérée à sévère, la spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde.
