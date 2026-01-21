Wall Street vers des pertes réduites avec le discours de Trump à Davos
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant une ouverture dans le rouge.
Très attendu sur la question du Groenland, le président américain a confirmé avoir l'intention d'entamer des négociations immédiates en vue de faire l'acquisition du territoire autonome danois situé au cour de l'Arctique, tout en se défendant d'avoir recours à une intervention armée.
"Je n'ai pas envie d'utiliser la force", a-t-il déclaré de sa prise de parole, tout mettant en évidence l'emplacement stratégique et essentiel du Groenland du fait du positionnement, au croisement du continent américain, de la Russie et la Chine
"Aucun pays à part les Etats-Unis n'est en mesure de défendre la sécurité du Groenland", a souligné le locataire de la Maison Blanche, estimant plus généralement que l'Europe n'allait pas dans la bonne direction.
"Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non, et on s'en souviendra", a insisté Trump.
Les contrats "futures" sur les indices new-yorkais, qui étaient attendus dans le rouge ce matin, ont quelque peu atténué leurs pertes après ces déclarations, mais les variations étaient à peine perceptibles.
Côté statistiques, les investisseurs scruteront dans le courant de la matinée les derniers chiffres des dépenses de construction pour le mois de décembre, avec une attention particulière pour celles portant sur les centres de données, qui ont montré quelques signes d'essoufflement dernièrement.
L'appétit pour le risque n'a pas été nourri par les résultats de Netflix, qui a fait mieux que prévu au 4ème trimestre hier soir mais qui a aussi livré des prévisions prudentes pour 2026, sur fond de son projet de rapprochement avec Warner.
Le titre chutait de quasiment 6% en préouverture.
Les comptes de Johnson & Johnson (J&J) et Travelers étaient également boudés, tandis que les performances de Halliburton étaient davantage appréciées.
