Wall Street vers des gains timides après les publications dans la tech
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:10
A une demi-heure du coup de cloche d'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 ( 0,2%) et le Nasdaq 100 ( 0,1%) préfigurent des gains limités, dans la continuité d'une clôture assez terne des indices actions la veille.
Pour rappel, le S&P 500 a terminé quasiment à l'équilibre (-0,01%) à 6 978 points, le Dow Jones a progressé légèrement de 0,02% à 49 015,6 points, tandis que le Nasdaq 100 a avancé de 0,32% pour clôturer à 26 022,7 points.
Les investisseurs sont restés sur leur faim après le verdict de la Réserve fédérale, qui a annoncé en cours de séance qu'elle maintiendrait ses taux inchangés, entre 3,5% et 3,75%, une décision en fait largement attendue par les marchés.
Cette annonce de la banque centrale américaine reflète une évaluation plus optimiste de l'économie, avec une activité jugée soutenue, une inflation encore légèrement au-dessus de l'objectif, et un marché du travail en voie de stabilisation.
"En résumé, le cap que s'est fixé la Fed n'a pas vraiment changé", observe Michael Brown, analyste chez Pepperstone, qui pense que la Fed pourrait "continuer à jouer la montre, probablement jusqu'à la fin du mandat de Jerome Powell".
Ce rendez-vous majeur de la semaine étant derrière nous, les opérateurs peuvent concentrer leur attention sur les publications des géants de la tech, celles parues mercredi soir devant d'ailleurs recevoir des accueils contrastés.
Meta Platforms a rassuré les marchés, avec des résultats meilleurs que prévu et des perspectives optimistes pour le début de l'année, permettant au titre du géant des réseaux sociaux de progresser de près de 9% en transactions hors séance.
Si la publication du constructeur de voitures électriques Tesla semble satisfaire les investisseurs, on ne peut pas en dire autant de celle du géant informatique Microsoft, leurs titres s'inscrivant respectivement en hausse de 2% et en chute de 6%.
En dehors de ces valeurs particulièrement attendues, les opérateurs pourraient saluer à l'ouverture les résultats meilleurs que prévu dévoilés en même temps par IBM, accompagnés de perspectives favorables pour 2026.
Au chapitre des statistiques du jour, on notera que le déficit commercial des Etats-Unis a bondi de 94,6%, à 56,8 milliards de dollars en novembre 2025, du fait à la fois d'un recul de 3,6% des exportations et d'une poussée de 5% des importations.
