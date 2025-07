Wall Street: vers de nouveaux records en attendant la Fed? information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:17









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait débuter dans le vert mercredi matin, voire peut-être inscrire de nouveaux records, soutenue par des signes de retour à la normale de l'activité économique et par des résultats de sociétés toujours bien accueillis dans l'ensemble.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 gagnent respectivement 0,1% et 0,2%, annonçant une entame de séance plutôt favorable.



Les investisseurs ont appris tôt ce matin que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'était redressé de 3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après un tassement de 0,5% au premier trimestre.



Ce chiffre supérieur aux attentes, puisque les analystes tablaient sur une croissance de 2,5%, suggère que l'économie américaine s'est rapidement remise des effets du durcissement de la politique protectionniste de Donald Trump qui avait plombé l'activité en début d'année.



Les intervenants ont également surveillé l'enquête mensuelle publiée d'ADP, qui a montré que le secteur privé avait créé 104.000 emplois en juillet, un chiffre là encore supérieur aux attentes, après 23.000 destructions de postes en juin.



Mais le principal rendez-vous du jour reste le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendu en début d'après-midi même s'il est presque totalement acquis que la banque centrale ne touchera pas aux taux d'intérêt, une baisse du loyer de l'argent n'étant pas anticipée avant le mois de septembre.



Si la décision que rendra la Fed ne fait pratiquement pas l'objet de doutes, les investisseurs surveilleront en revanche la prudence des propos de son président, Jerome Powell, pour déceler des indices sur la trajectoire des taux.



Malgré les appels en faveur d'une baisse de taux de la part de deux gouverneurs, Christopher Waller et Michelle Bowman, il n'est pas dit que l'institution se montre beaucoup plus souple.



'D'après les tendances récentes, plus on approche de la réunion de septembre, plus les anticipations de baisse des taux sont revues à la baisse, et ce sera davantage le cas si cette réunion ne donne pas de signe clair de baisse prochaine', soulignent les économistes de BofA.



En attendant, le rendement des Treasuries à dix ans remonte de trois points de base, à 4,36%.



La saison des résultats d'entreprise qui se poursuit assure par ailleurs un soutien supplémentaire aux actions.



Si les comptes de Visa sont fraîchement accueillis, ceux d'autres géants de la consommation comme Starbucks, Kraft Heinz, Altria ou Hershey sont salués ce matin.



Les résultats de certains des plus grands noms américains des hautes technologies vont également concentrer l'attention des investisseurs ce soir car ils permettront d'en savoir plus sur l'état de santé de ce secteur clé de l'activité et sur les effets véritablement porteurs de l'IA au niveau des bénéfices.



Les publications des poids lourds Microsoft et Meta seront donc particulièrement scrutées ce soir alors que les investisseurs se posent des questions sur les valorisations de l'indice Nasdaq après sa récente série de records.





