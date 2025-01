Wall Street: vers de légers gains, l'inflation sans surprise information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi après des données sur l'inflation témoignant d'une stabilisation de la hausse des prix, tandis que les solides résultats d'Apple soutiennent le secteur technologique.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,2% à 0,7%, annonçant un début de séance favorable.



A en croire les chiffres publiés par le Département du Commerce, l'inflation PCE, la mesure de l'évolution des prix privilégiée de la Fed, a progressé de 2,8% au mois de décembre, un chiffre parfaitement conforme aux attentes.



Par ailleurs, les dépenses de consommation ont augmenté plus que prévu, en signant une hausse de 0,7% le mois dernier synonyme d'une activité économique toujours solide.



Les attentes du marché concernant une prochaine baisse des taux n'ont pas changé après ces chiffres, une grande majorité d'investisseurs continuant à ne pas anticiper de réduction de 25 points de base avant le mois de juin, selon l'outil Fedwatch fourni par CME.



Les résultats d'géant Apple, redevenu cette semaine la plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière, incite par ailleurs à un certain optimisme.



En dépit des difficultés qu'il rencontre actuellement sur le marché chinois, où ses iPhone se vendent moins bien, le groupe californien a réussi à dépasser les attentes du marché sur le trimestre clos fin décembre.



Le titre de la firme à la pomme grimpait de presque 4% en préouverture.



ExxonMobil et Chevron, deux géants du secteur pétrolier, ont quant à eux publié des résultats contrastés en début de matinée, ce qui leur valait des réactions distinctes.



Si ExxonMobil était attendue dans le vert après des comptes un peu meilleurs que prévu, l'action Chevron reculait elle de plus de 1% en cotations avant-Bourse dans la foulée de performances inférieures aux attentes.



Sur l'ensemble de la semaine, marquée par la secousse DeepSeek, la prudence manifestée par la Fed et les résultats mitigés des géants de la tech américaine, Wall Street affiche pour l'instant des scores divergents.



Le Dow Jones progresse ainsi de l'ordre de 1% depuis lundi, tandis que le Nasdaq cède à ce stade un recul hebdomadaire d'environ 1,3%.



Le climat de prudence qui entoure actuellement l'évolution de la politique commerciale pourrait pénaliser de plus en plus la tendance, alors que Donald Trump s'apprêterait à imposer dès demain des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique.





