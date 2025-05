Wall Street va participer à la fête

(AOF) - Sans surprise, les indices new-yorkais sont attendus en forte hausse, à l’instar de la plupart de leurs homologues européens. Tous profitent des avancées réalisées entre Chinois et Américains ce week-end en Suisse sur la question commerciale. Les représentants américains ont évoqué « deux jours constructifs » et « des progrès substantiels ». Les deux pays ont accepté de réduire leurs droits de douane pendant 90 jours afin de poursuivre leurs discussions. Selon les indices futures, le Dow Jones est attendu en progression de 2,54 %, le Nasdaq de 3,92 % et le S&P500 de 2,98 %.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont fini légèrement en repli : le S&P500 a perdu 0,07% à 5659,91 points. Les investisseurs ont fait preuve de prudence avant la rencontre du week-end entre des représentants américains et chinois en Suisse en vue d'une désescalade. Donald Trump a déclaré que Pékin devait ouvrir son marché aux États-Unis et que des surtaxes de 80% semblaient "justes". Elles sont actuellement de 145%. Côté valeurs, Expedia a chuté après une prestation trimestrielle décevante. Le Dow Jones a reculé de 0,29% à 41249,38 points et le Nasdaq est resté stable à 17928,92 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique macro-économique d'envergure n'est programmée aujourd'hui

Les valeurs à suivre

Apple

Apple envisagerait des augmentations de prix pour sa gamme d'iPhone attendue cet automne, une mesure que la société cherche à associer à de nouvelles fonctionnalités et à des changements de design, affirme le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier. Le groupe technologique est déterminé à éviter tout scénario dans lequel elle semblerait attribuer les augmentations de prix aux droits de douane américains sur les produits en provenance de Chine, où la plupart des appareils Apple sont assemblés, ont précisé ces sources.

Distribution

Les spécialistes américains de la grande distribution Walmart , Target et B est Buy progressent entre 2,5% et 7% dans les échanges avant-Bourse après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine visant à réduire leurs droits de douane "réciproques". Le niveau général des tarifs douaniers sur la Chine tombe à 30 % (contre 145% auparavant). La Chine a, de son côté, réduit ses droits de douane sur les produits américains de 125 % à 10 %. Fox en grande forme

Eli Lilly

Eli Lilly a publié les résultats d'un essai clinique ouvert de phase 3b évaluant la sécurité et l'efficacité de son produit, le Zepbound, par rapport au Wegovy de son concurrent Novo Nordisk, chez les adultes obèses ou en surpoids ayant au moins un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, la perte de poids a été en moyenne de 20,2 % pour les personnes traitées avec le Zepbound, contre 13,7 % pour ceux traités avec le Wegovy.

Fox Corporation

Fox Corporation, le groupe américain de médias issu de 21st Century Fox, a fait était d'un bpa de 1,10 dollar contre 72 cents attendus pour son troisième trimestre fiscal 2025. Les revenus atteignent sur la période 4,37 milliards de dollars, en croissance de 27% en rythme annuel, là où le consensus visait 4,15 milliards. Le segment télévision de la société a vu ses revenus augmenter de 40 % grâce au Super Bowl, ainsi qu'à la croissance numérique tirée par son service de diffusion en continu Tubi.

Santé

A l'image des grands laboratoires européens, les américains sont attendus dans le rouge. En préouverture, des titres comme Pfizer , Merck & Co ou Johnson & Johnson affichent des replis compris entre 2 et 3 %. Ils sont affectés comme leurs homologues du Vieux-Continent, par le bras de fer engagé par Donald Trump envers eux. Le président américain s'est engagé à signer un décret à 15h (heure de Paris) pour réduire " presque immédiatement " de 30 à 80 % les prix des médicaments sur ordonnance et de certains produits pharmaceutiques.