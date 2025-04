Wall Street: une troisième séance de hausse se profile information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue de nouveau sur une note haussière jeudi, en réaction à une détente des taux obligataires et aux performances plutôt positives des sociétés ayant publié leurs résultats trimestriels.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,5% à 39.814,9 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,7% à 16.980,7 points, les deux indices alignant ainsi une troisième séance consécutive de progression.



Comme au cours des deux derniers jours, la tendance reste soutenue par un début d'accalmie dans le bras de fer que se livrent les Etats-Unis et la Chine sur le commerce international.



Porté par l'absence de nouvelle escalade verbale entre Washington et Pékin, le Nasdaq a désormais effacé près de la moitié des pertes essuyées lors de son dernier épisode de correction.



Plusieurs résultats d'entreprise jugés solides éclipsent par ailleurs la crainte que la guerre commerciale fasse plonger l'économie américaine en récession.



Le fabricant de jouets et de jeux Hasbro grimpe de 15% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et confirmé ses objectifs annuels en dépit de l'impact des tensions commerciales.



Texas Instruments lui emboîte le pas, avec des gains de plus de 6% suite à des perspectives encourageantes qui laissent penser aux analystes que le secteur des puces pourrait être à l'aube d'un redressement.



Ces bonnes surprises font plus que compenser les déceptions liées aux performances trimestrielles de P&G (-5%) ou PepsiCo (-2,8%), qui ne sont pas sévèrement sanctionnées.



La cote bénéfice par ailleurs du repli continu des rendements des Treasuries, celui du papier à 10 ans reculant pour la troisième séance consécutive après avoir dépassé en début de semaine le seuil de 4,40%.



Parmi les indicateurs macroéconomiques du jour, les données diffusées par le Département du Commerce ont révélé que les commandes de biens durables avaient bondi de 9,2% en mars.



En excluant toutefois le secteur des transports aux variations souvent particulièrement volatiles (et qui s'est envolé de 27% en mars), les commandes de biens durables sont restées pratiquement inchangées le mois dernier.



Du côté du marché du travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 6000 lors de la semaine au 19 avril pour atteindre 222.000, selon le Département du Travail.



Les ventes de maisons existantes ont chuté de 5,9% en mars par rapport au mois précédent, selon les données de la National Association of Realtors (NAR), ce qui n'a pas empêché le prix médian d'augmenter de 2,7% pour atteindre 403.700 dollars, un sommet historique pour le mois de mars.





