Wall Street: une poursuite de la consolidation attendue

(CercleFinance.com) - Wall Street pourrait entamer la séance nettement dans le rouge, au vu des futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100 (-0,7% dans les deux cas), poursuivant la consolidation de la veille dans un contexte de nature à inciter les opérateurs à la prudence.



'Après une longue période haussière, il faut s'attendre à des prises de bénéfices techniques, d'autant plus que de nouvelles incertitudes commencent à émerger autour de la politique américaine et de la géopolitique', juge Linh Tran, chez XS.com.



'De plus, bien que les rendements des bons du Trésor américain aient légèrement reculé, ils demeurent élevés, ce qui reflète la prudence persistante du marché obligataire à l'égard des perspectives de politique monétaire', ajoute l'analyste.



'Finalement, il va falloir faire preuve de patience', pointe d'ailleurs Christopher Dembik, senior investment adviser chez Pictet AM, au sujet des espoirs de baisses de taux de la part de la banque centrale dans les prochains mois.



'Hier, plusieurs membres de la Réserve Fédérale américaine ont laissé entendre que les taux vont rester inchangés en juin et en juillet, car il faudra plusieurs mois afin d'évaluer l'impact de la guerre tarifaire sur l'inflation et la croissance', souligne-t-il.



Autre élément de préoccupation pour les investisseurs, les cours du pétrole montent 'face aux tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient', selon Osama Al Saifi, managing director pour la région MENA chez Traze.



Ce dernier pointe en effet 'des informations selon lesquelles Israël pourrait préparer une frappe sur les installations nucléaires iraniennes', perspective qui renforce les craintes d'une rupture d'approvisionnement depuis une région de production majeure.



Au chapitre des valeurs, le distributeur à bas prix Target dévoile un BPA ajusté en chute de 36% à 1,30 dollar au titre de son premier trimestre, bien en dessous du consensus, et a abaissé sensiblement ses objectifs annuels.



La chaine de rénovation résidentielle Lowe's Companies publie quant à elle un BPA en baisse de près de 5% à 2,92 dollars au titre de son premier trimestre, mais légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Medtronic fait part d'une légère hausse de son dividende trimestriel, ainsi que de son intention de se séparer de son activité diabète en la constituant en nouvelle société autonome.





