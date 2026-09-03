Wall Street : une petite phrase de C.Waller et tout le stress disparaît

Le "verbe magique" de la FED mérite pleinement sa réputation : qu'un seul membre du FOMC exprime sa préférence pour des taux maintenus en l'état, et l'euphorie revient. L'état d'esprit "fondamental" de Wall Street n'a décidément pas changé : une guerre, puis deux guerres, de l'inflation repartie à 4% en rythme annuel, des "taux marché" qui flambent, un Président des Etats-Unis qui enchaîne les déclarations grandiloquentes, surréalistes, contradictoires... tout ce qui précède et qui s'appelle "le réel" ne pèse pas bien lourd face à une "petite phrase" qui va dans le sens de ce que Wall Street aime entendre. La "bonne parole" et il s'ensuit immédiatement la disparition de tous les nuages à l'horizon, de toutes les inquiétudes... et le "VIX" qui en mesure l'intensité décroche de -6% ce jeudi, après -9% mercredi... et retombe sur 14,3, son niveau du 31 décembre 2025, qui coïncide avec le plancher annuel du 14 août.

Il a suffi pour restaurer un optimisme inoxydable que Christopher Waller, membre votant de la FED au prochain FOMC, déclare "qu'il serait favorable au maintien du taux cible des fonds fédéraux si les données montrent une atténuation des pressions inflationnistes en direction des 2%".

La trajectoire actuelle du gaz, du diesel, des engrais, etc. devrait pousser la dérive des prix vers 3,9% ou 4% en septembre... mais qu'un seul membre de la FED indique qu'il préfèrerait voir les taux inchangés, et cela renverse la psychologie du marché tout entier, à commencer par l'obligataire, naturellement.

Selon l'outil FedWatch du CME la probabilité d'une hausse de taux le 16 septembre a plongé de 64 vers 50,4% en quelques minutes.

Du coup, le "10 ans" US efface -2,4Pts vers 4,774%, et reste bien ancré au-dessus des 4,75%, le "2 ans" affiche la plus forte embellie avec -4,4Pts vers 4,342%, après son incursion vers 4,400% de la veille, le "30 ans" efface juste -1,4Pt vers 5,252%.

Soulagés, les investisseurs ont racheté en force les "7 fantastiques" (et tous les titres pesant plus de 1 000 MdsUSD de "capi"), un vrai réflexe pavlovien des "algos" lorsque les taux rebaissent.

Le S&P500 engrange 0,6% (ce qui le ramène à 0,6% de son record absolu de clôture), le Dow Jones engrange 1,18% et le Nasdaq Composite, un flamboyant 1,4%, avec un Tesla en ébullition ( 5,4%) avec la présentation du "cybercab", Meta ( 3% malgré les amendes record), Microsoft ( 2,7%) et Nvidia ( 1,8%).

L'exception qui confirme la règle au sein du "top-10" des actions les plus détenues, c'est Broadcom qui a chuté de 2,7% suite à ses prévisions de ventes pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

Il y avait de nombreux chiffres US inscrits à l'agenda ce jeudi : les indicateurs d'activité ont témoigné d'une vigueur persistante de l'économie américaine.

L'indice "PMI composite" de S&P Global grimpe vers 56 en août, après 54,6 en juillet, tandis que sa composante des services s'est établie à 56,5.

L'enquête ISM des "services" de l'Institute for Supply Management a également fait état d'une accélération plus forte que prévu de l'activité dans le secteur tertiaire avec 1,3Pt à 55,4 en août, alors que les économistes anticipaient une stabilisation à 54,1.

Sur le front du commerce extérieur américain en revanche, mauvaise surprise puisque le déficit s'est lourdement creusé, de 24,4% à -88,6 milliards de dollars en juillet, contre 71,2 milliards le mois précédent... cela reste néanmoins légèrement inférieur aux 90 milliards de dollars anticipés par le consensus.

Peu après la clôture, Zscaler prenait 3,5% en "after hour", grâce à un chiffre d'affaires qui a progressé de 25% à 898 MUSD contre 877 attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 1,19 USD, 10% de mieux que le consensus... et l'entreprise a aussi présenté des perspectives supérieures aux attentes.