Wall Street: une pause avant de reprendre le chemin haussier

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note prudente lundi matin, dans un marché attentiste avant une semaine qui s'annonce chargée sur le front des indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions viennent d'aligner trois semaines consécutives de hausse, une performance qui a permis au Dow Jones comme au S&P d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques.



Depuis le début de l'année, le S&P 500 affiche désormais un gain supérieur à 20%, soit sa plus forte hausse depuis le début du 21ème siècle à ce stade de l'année.



Alors que le troisième trimestre doit se clôturer ce soir, Wall Street espère pouvoir finir l'année en beauté grâce à des indicateurs économiques tels que les aiment les places américaines, c'est-à-dire rassurants sur la santé de l'économie, mais pas suffisamment vigoureux pour remettre le cycle d'assouplissement monétaire en cours.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda ce lundi, mais la semaine sera chargée sur ce terrain avec la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi du mois de septembre, qui constitueront le point d'orgue de la semaine.



D'autres indicateurs les précéderont, comme l'ISM manufacturier demain, l'enquête ADP sur l'emploi privé mercredi et l'ISM des services jeudi.



Toutes ces statistiques permettront aux investisseurs de tester la véracité du scénario économique des 'goldilocks' (décélération de la croissance accompagnée d'un ralentissement de l'inflation), actuellement privilégié par les marchés.



Elles devraient également leur permettre d'affiner leurs pronostics en vue de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed, qui ne se tiendra pas avant les 6 et 7 novembre.



'Si l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie devait bel et bien se confirmer, alors on pourrait s'attendre à de solides performances des actions comme les données historiques le suggèrent', prévient un trader.





