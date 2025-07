Wall Street: une pause après les records, en attendant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi, marquant une pause après les records inscrits la veille sur fond d'optimisme quant à l'évolution de la politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous deux établi de nouveaux plus hauts historiques hier tandis que le Dow Jones revenait au-dessus de la barre des 44.000 points, porté par plusieurs éléments moteur.



La promesse de la signature d'accords commerciaux est récemment venue s'ajouter aux multiples déclarations encourageantes nourrissant désormais les anticipations d'une prochaine baisse des taux de la Fed.



Hier, ce sont les stratèges de Goldman Sachs qui ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à trois, et non plus deux, réductions du loyer de l'argent cette année, en septembre, en octobre puis en décembre.



La probabilité estimée d'un assouplissement monétaire le 17 septembre atteint quasiment 78% selon les données de l'outil FedWatch du CME, soit un plus haut depuis un mois.



Le dollar continue de pâtir de ce climat défavorable ce qui permet à l'euro de revenir au-dessus du seuil de 1,18 face au billet vert, une première en près de quatre ans.



La séance sera animée entre autres par la publication de l'indice PMI manufacturier de S&P Global puis par l'ISM manufacturier, qui devrait montrer que le secteur industriel ralentit sa décroissance, mais reste toujours en zone de contraction.



Au moment de l'ouverture de Wall Street, les Bourses européennes évoluaient sur une note prudente, le DAX de Francfort cédant 0,8% tandis que l'indice STOXX Europe 600 lâchait 0,7%.





