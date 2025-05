Wall Street: une neuvième séance de hausse se profile information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sa série haussière vendredi à la suite de la publication de données sur l'emploi ayant apaisé les craintes d'une éventuelle entrée en récession de la première économie mondiale.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge près de 1% à 41.123 points, le S&P 500 prend 1,4% à 5669,4 points et le Nasdaq Composite gagne 1,3% à 17.938,4 points.



Il s'agit pour le S&P 500 de sa neuvième séance consécutive de hausse, ce qui lui permet d'effacer la totalité des pertes essuyées depuis les annonces du 'Liberation Day', il y a un mois.



Sur l'ensemble de la semaine, le S&P affiche un gain de 2,7%, tout comme le Dow Jones, là où le Nasdaq prend autour de 3,3%.



Après la série de mauvaises nouvelles qui avaient récemment frappé les marchés, la bonne tenue du marché de l'emploi laisse penser que l'économie américaine pourrait finalement se porter mieux que prévu.



Selon les données publiées dans la matinée par le Département du Travail, l'économie américaine a créé 177.000 emplois non agricoles en avril, un nombre supérieur aux attentes des économistes.



Le taux de chômage est lui resté stable à 4,2%, un chiffre conforme aux anticipations des analystes.



'Ces chiffres soutiennent notre point de vue selon lequel l'annonce mercredi d'une contraction de l'économie américaine au premier trimestre a dressé une image trop sombre de l'activité', commentent les analystes de Commerzbank.



'Cela signifie également que la Fed va prendre son temps dans ses baisses de taux, même si le rapport d'aujourd'hui ne reflète encore que l'impact initial des tarifs imposés au début d'avril', ajoute la banque allemande.



Selon FedWatch, les traders ne misent plus qu'avec une probabilité de 36% sur une baisse des taux de 25 points de base en juin, contre 55% hier avant le rapport du Département du Travail.



Les rendements des bons du Trésor repartent à la hausse suite à la parution de ces chiffres, dans un contexte d'optimisme accru sur la santé de l'économie américaine et de retour de l'appétit pour le risque.



Le rendement des Treasuries à dix ans se tend de huit points de base vers 4,31%.



L'ensemble des onze secteurs majeurs du S&P s'inscrivent dans le vert, les plus fortes hausse du jour revenant aux communications (+2,2%), aux financières (+1,8%) et aux industrielles (+1,7%).



Côté valeurs, les bonnes nouvelles sur le front de l'emploi et l'espoir de l'ouverture de discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine relèguent au second plan les résultats décevants publiés hier soir par Apple et Amazon.



Avec un repli de 3,7%, la firme à la pomme essuie la plus forte baisse de l'indice Dow, mais Amazon parvient à limiter ses pertes avec un recul qui se borne pour l'instant à 0,3%.





