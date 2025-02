Wall Street: une fin de semaine gâchée par Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la semaine par une séance au mieux décevante, au pire inquiétante, avec des indices US au plus bas jour. Mais il faut relativiser : les jeux étaient faits dès 16H55 car les cours ont soudain décroché avec l'annonce que Donald Trump allait bien appliquer des droits de douanes renforcés sur toutes les importations vers les Etats-Unis, une mesure susceptible de renforcer l'inflation.



L'indice Dow Jones a cédé 1% à 44.303, le S&P500 -0,95% à 6.026 et le Nasdaq Composite 1,35% à 19.523 (même score qu'à 18H10 ou 20H10). Le Nasdaq-100 (-1,3%) a été plombé par les chutes de -7,2% de Marvell Techno, de -4% d'Amazon, de -3,4% de Tesla, de -3,3% d'Alphabet, et de -2,5% d'Apple.



Sur la semaine écoulée, le S&P s'est effrité de 0,25%, le Dow Jones et le Nasdaq de 0,55%: tout s'est joué après 19H35, les scores hebdomadaires étaient positifs avant les déclarations de Donald Trump, puis de nouveau de 19H15 à 19H30.



La publication -très attendue- du 'NFP' à 14H30 a constitué un authentique 'non-événement'. L'économie US n'a généré que 143.000 emplois non agricoles en janvier, un nombre inférieur aux attentes des économistes, mais le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,0%, là où une stabilité à 4,1% était anticipée.



En revanche, l'indice de confiance de l'Université du Michigan, publié à 16H00, a un peu plombé l'ambiance : attendu en hausse, ce baromètre s'est au contraire replié de 3,3 points vers 67,8 en février pour revenir à son plus bas niveau depuis juillet.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, évoquait une baisse 'généralisée' du moral des consommateurs. Leurs anticipations d'inflation ont bondi de 3,3% en janvier à 4,3% en février, un nouveau plus haut depuis novembre 2023... et un avertissement concernant l'inquiétude générale que suscite la politique protectionniste de Trump.



A noter que l'or a inscrit un nouveau record absolu à 2.886$ (juste au moment de l'annonce de Trump sur les 'tarifs'), puis a terminé en très léger repli de -0,1% vers 2.865$. Avec un gain hebdomadaire de +3,7%, c'est clairement l'actif le plus recherché et le plus performant de la semaine : qu'il batte des records alors que les indices boursiers étaient à 1% de leurs sommets vers 16H30 constitue un duo un peu dissonant.





