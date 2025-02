Wall Street: un rebond se produit, Palantir se distingue information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 17:50









(CercleFinance.com) - Après deux séances de baisse, Wall Street tente de repartir à la hausse mardi dans un contexte d'apaisement relatif des tensions commerciales.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend 0,2% à 44.511,9 points, tandis que le Nasdaq Composite rebondit de plus de 1,3% à 19.650,8 points.



Les indices new-yorkais avaient déjà réussi à limiter leur repli lundi, la Maison Blanche ayant décidé de suspendre les droits de douane sur le Mexique et le Canada pendant au moins 30 jours.



En réaction aux surtaxes annoncées ce week-end par Donald Trump contre les produits chinois, Pékin a annoncé mardi son intention d'imposer des droits de douane supplémentaires sur certains produits américains.



Mais bon nombre d'investisseurs s'attendent à une réaction limitée en Bourse, rappelant que la séquence de guerre commerciale de 2019/2020 n'avait pas empêché Wall Street de voguer de records en records.



'Même si nous continuerons à suivre de près la politique commerciale, notre scénario de base prévoit toujours que le S&P 500 atteindra 6600 points d'ici la fin de l'année', souligne Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la division de gestion de fortune d'UBS.



'S'ils sont mis en oeuvre, les droits de douane imposés au Canada et au Mexique ont peu de chances d'être maintenus, la résistance de la croissance économique américaine devrait soutenir les actions, et nous continuons de penser que l'IA représente un puissant vent arrière structurel pour les bénéfices et les marchés d'actions', rappelle le stratège.



La tendance est également dopée par le spécialiste de l'IA prédictive Palantir, qui s'envole de 25% après des résultats de 4ème trimestre 'impressionnants' soutenus par une moisson de nouveaux contrats.



Merck pèse lourdement sur le Dow en décrochant de plus de 10% suite à la présentation de perspectives jugées décevantes pour 2025.



Au chapitre économique, les commandes à l'industrie se sont contractées de 0,9% en décembre, selon le Département du Commerce, après avoir déjà signé un repli de 0,8% en novembre.



Le nombre des offres d'emploi a quant à lui baissé de 556.000 d'un mois sur l'autre pour revenir à 7,6 millions en janvier, un signe supplémentaire du ralentissement du marché du travail américain après la croissance soutenue observée ces dernières années.





