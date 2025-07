Wall Street: un peu plus d'indécision après les records inscrits la veille information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 15:21









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait évoluer sans grand changement mardi dans les premiers échanges, les indices marquant une pause au lendemain de nouveaux records inscrits par le S&P 500 et le Nasdaq.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq évoluent sur de faibles écarts, laissant entrevoir un début de séance relativement indécis.



Portée lundi par des la progression de plusieurs grandes valeurs technologiques comme Alphabet, Wall Street avait établi hier une nouvelle série de plus hauts historiques, mais l'attentiste devrait dominer aujourd'hui faute d'indicateur économique majeur et dans le sillage de résultats d'entreprise mitigés.



Coca-Cola a notamment fait état de performances trimestrielles contrastées, avec un bénéfice ressorti meilleur que prévu via notamment la bonne gestion de ses coûts, mais un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.



Le titre du producteur de sodas cédait 1% en cotations avant-Bourse.



GM perd quant à lui 2% en transactions électroniques, le groupe automobile ayant dévoilé des chiffres de deuxième trimestre supérieurs aux attentes mais aussi prévenu que les surtaxes douanières affecteraient ses résultats sur le second semestre de l'année.



L'élan des derniers jours semble un peu s'essouffler alors que les marchés manquent de carburant pour aller plus haut en l'absence d'éléments nouveaux sur les questions commerciales.



Un véritable test interviendra par ailleurs dès demain soir avec les comptes trimestriels très attendus d'Alphabet et de Tesla dans le secteur des hautes technologies, qui devraient donner aux investisseurs des indices sur les chances de voir se prolonger la trajectoire haussière.



Ceux d'IBM et Intel seront également surveillés de près jeudi.



Sans surprise, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'est abstenu de toute annonce tonitruante ce matin à l'occasion d'une conférence bancaire organisée à Washington alors que la Fed est désormais entrée dans sa période de 'blackout', durant laquelle ses responsables ont interdiction de s'exprimer sur les questions monétaires.



Le patron de la Fed s'est borné à mettre en évidence l'importance d'un cadre réglementaire cohérent pour les grandes banques, afin d'assurer la stabilité du système bancaire, et à appeler à une révision des exigences en matière de capital.





