Mort d'Ozzy Osbourne, légende du heavy metal et chanteur de Black Sabbath

information fournie par AFP • 22.07.2025 • 21:58 •

"On n'a plus de force à cause de la faim". Plusieurs journalistes de l'AFP dans la bande de Gaza racontent avoir de plus en plus de difficultés à couvrir la guerre entre Israël et le Hamas palestinien en raison des graves pénuries alimentaires. Ces rédacteurs, ... Lire la suite