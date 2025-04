Wall Street: un peu de calme après un semaine de turbulences information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait rebondir vendredi, après sa rechute de la veille, à l'issue d'une semaine de grande volatilité déclenchée par un regain d'incertitudes sur le commerce mondial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir un retour au calme après six séances de montagnes russes.



L'annonce, mercredi, d'une pause de 90 jours dans les surtaxes douanières imposées par l'administration Trump à 75 pays, exception faite de la Chine, a permis aux marchés d'actions américains de rebondir après leurs lourdes pertes de la semaine passée.



A ce se stade de la semaine, le Dow Jones affiche un gain hebdomadaire de 3,3% tandis que le Nasdaq a repris plus de 5% depuis lundi.



A titre de comparaison, les deux indices avaient chuté de respectivement 7,8% et 10% la semaine passée.



Wall Street ne devrait toutefois pas se tirer de cette folle semaine sans dommages.



Dans la nuit, la Chine a annoncé son intention d'augmentera les droits de douane supplémentaires sur les produits importés des Etats-Unis à hauteur de 125% à partir de samedi.



Pékin estime en effet que les surtaxes récemment décidées par Washington vont l'encontre des lois économiques fondamentales et du bon sens, et qu'elles ne constituent rien d'autre que de l'intimidation et de la coercition.



'Même si les Etats-Unis imposent des droits de douane encore plus élevés, cela n'aura plus aucun sens économique et restera en fin de compte une farce dans l'histoire économique mondiale', affirme le Comité du tarif douanier du Conseil des Affaires d'Etat.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat, dont la brusque remontée avait été à l'origine de la rechute des actions hier, remontent pour revenir à des plus hauts de quasiment deux mois.



Du fait des inquiétudes entourant de prochaines baisses d'impôts non accompagnées d'économies budgétaires, le dix ans américain reprend ainsi plus de six points de base au-delà de 4,45%.



La tempête a poussé les investisseurs à quitter les obligations pour trouver refuge du côté du yen ou de l'or, qui poursuivent leur hausse des derniers jours.



La publication des premiers résultats d'entreprises de la saison anime également la séance à New York, les performances de JPMorgan, Morgan Stanley et Wells Fargo étant accueillies sans effusion.



S'agissant des récentes turbulences de marchés consécutives à l'aggravation des tensions commerciales, le patron de Wells Fargo a déclaré s'attendre à une poursuite de la volatilité et de l'incertitude actuelles, tout se disant préparé à un ralentissement de l'économie cette année.



Parmi les indicateurs du jour, le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient diminué de 0,4% en mars par rapport au mois précédent, mais augmenté de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 2,7% le mois dernier en données brutes, et dans une bien moindre mesure (-0,1 point à 3,4%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, qui leur permettra de mesurer le moral des ménages américains.





