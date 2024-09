Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: un mouvement de consolidation se dessine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse vendredi, un mouvement de consolidation semblant se dessiner au lendemain d'une séance euphorique marquée par de nouveaux records suite à l'action de la Fed.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones cède moins de 0,2% à 41.947,3 points, demeurant tout près de son plus haut historique inscrit la veille au-delà des 42.000 points.



Le S&P 500, qui a lui aussi enchaîné les records cette semaine, recule plus nettement de 0,6% à 5680,2 points, tandis que le Nasdaq lâche 0,8% à 17.860,2 points.



La Réserve fédérale a comblé les attentes des investisseurs mercredi en optant pour un geste fort, à savoir une baisse de taux de 50 points de base, tout en se montrant rassurante quant à la santé de la première économie mondiale.



Ces décisions ont conforté le postulat d'un atterrissage en douceur de la croissance accompagné d'une réduction graduelle des taux d'intérêt, le scénario dont rêvent actuellement les investisseurs.



'Ses initiatives ont relancé l'appétit pour le risque après deux mois difficiles sur les marchés', estime un trader.



'Le S&P 500 en a profité pour repasser au-dessus de son précédent zénith, qui datait de la mi-juillet', rappelle-t-il.



Pour le professionnel, le retour à ces niveaux de valorisation élevés pourraient aussi être synonyme de davantage de pression vendeuse au cours des semaines à venir.



'C'est vrai que le potentiel haussier s'est quelque peu émoussé, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit nécessaire de se lancer dans un mouvement de vente agressif', poursuit-il.



'Je pense plutôt qu'il s'agit de repartir à la recherche de meilleures opportunités ailleurs sur le marché', conclut l'opérateur.



Les intervenants pourraient se trouver en quête de nouveaux catalyseurs pour maintenir les indices à leurs plus hauts, notamment au vu des interrogations qui entourent le calendrier et l'ampleur des baisses de taux à venir de la part de la Fed.



Du côté des valeurs, Nike grimpe de plus de 5% après avoir annoncé le départ de son directeur général contesté, John Donahoe, qui sera remplacé à compter du mois prochain par Elliott Hill, un ancien cadre dirigeant qui connaît bien l'entreprise.



A l'inverse, FedEx lâche 15% après avoir fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et avoir légèrement revu à la baisse ses prévisions annuelles.



Le compartiment obligataire pèse également sur la tendance, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se dégrade de cinq points au-delà de 3,75%, soit une hausse de 11 points en trois jours.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones gagne pour l'instant autour de 1,4%, le S&P non loin de 1% et le Nasdaq 1,2%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.