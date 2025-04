Wall Street: un début de séance indécis et heurté information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wall Street signe un début de séance heurté lundi, la cote jouant aux montagnes russes au gré des frissons entourant une éventuelle récession et des espoirs d'un apaisement sur le front commercial.



En fin de matinée, le Dow Jones recule encore de 0,3% à 38.214,7 points, mais le Nasdaq Composite repasse dans le vert, affichant un gain de 0,5% à 15.677,7 points après un parcours en yo-yo depuis l'ouverture.



Les acheteurs tentent visiblement de reprendre la main alors que circulent sur le marché depuis un peu plus d'une heure des rumeurs selon lesquelles Donald Trump serait prêt à accorder une 'pause' de 90 jours pour l'application de ses 'tarifs', exception faite de la Chine.



La pression à la vente - important facteur de volatilité - était nourrie depuis jeudi dernier par les inquiétudes entourant les conséquences économiques des droits de douane réciproques dévoilés par le président américain.



Corollaire de cet accès de nervosité, l'indice de volatilité du CBOE, dit indice de la peur, demeure, au-delà de 45 points, à des niveaux toujours élevés.



Toute la question est maintenant de savoir combien de temps va durer cette phase de correction et si elle marque l'avènement d'un marché baissier durable.



D'après les calculs de Citi, seul un indice S&P 500 à 4700 points viendrait intégrer pleinement intégrer les implications ayant trait à la nouvelle donne commerciale.



Cela correspond à un recul additionnel de plus de 7% par rapport aux niveaux actuels de l'indice de référence des gérants américains.



Dans ce climat délétère, les analystes de Goldman Sachs estiment désormais probable à 45% le scénario d'une récession aux Etats-Unis lors des 12 prochains mois, contre 35% précédemment.



La banque d'affaires a par ailleurs revu à la baisse son prévision de croissance pour l'économie américaine en 2025, qu'ils n'attendent plus qu'à 0,5% à comparer à 1% précédemment.



Le mouvement de correction sur les géants de la technologie se poursuit dans un environnement de marché troublé par les tensions commerciales et par des perspectives économiques de plus en plus incertaines.



Les dégagements sur ces titres indiquent que les investisseurs estiment que leurs valorisations déjà extrêmement tendues ne se justifient plus dans le climat actuel, marqué par une révision à la baisse des prévisions de résultats.



Tesla, symbole des valeurs de croissance fortement chahutées à Wall Street, perd 1,5%, alors que Wedbush a réduit son objectif de cours sur le titre de 550 à 315 dollars.



Apple abandonne pour sa part 2,5%, le même Wedbush ayant abaissé sa cible sur la valeur de 325 à 250 dollars.



Contre la tendance, quelques titres de qualité comme Nvidia (+2,6%) ou Amazon (+2,2%) parviennent à rebondir après leur dégringolade des deux dernières séances.



Le bain de sang sur les valeurs pétrolières et parapétrolières continue aujourd'hui avec le repli continu du baril de pétrole WTI, repassé un temps sous le seuil des 60 dollars.



L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie recule de plus de 1,6%.



Signe d'une moindre aversion pour le risque, les taux obligataires remontent un peu après plusieurs séances de forte volatilité, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans bondissant au-delà de 4,12%.



Le dollar suit le mouvement, ce qui conduit l'euro à s'effriter à 1,0920 face au billet vert après le test de 1,1050 dans la nuit.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.