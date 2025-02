Wall Street: Trump ravive la guerre commerciale information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en baisse lundi dans les premiers échanges, la dégradation des relations entre les Américains et leurs principaux partenaires commerciaux mettant en difficulté les valeurs industrielles et technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à limiter son repli pour ne plus céder que 0,3% à 44.408,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,9% à 19.445,8 points.



Le repli des actions touche en premier lieu les valeurs dont l'empreinte industrielle est fortement ancrée à l'étranger, telles que les constructeurs automobiles, très implantés au Mexique et au Canada.



GM recule de presque 2%, tandis que Ford lâche plus de 1%.



L'indice S&P des hautes technologies, un secteur très dépendant de la Chine, signe la plus forte baisse du jour, avec un repli de 1,6%. Apple perd 2,7% tandis que le fabricant de puces Nvidia chute de 2,8%.



Nike, dont beaucoup de produits sont fabriqués sur le marché chinois, cède autour de 2,4%.



A ce stade, seuls six des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le rouge, ce qui montre que le courant vendeur reste pour l'instant ciblé.



Aux craintes sur le commerce sont venus s'ajouter des indicateurs économiques supérieurs aux attentes, alimentant les inquiétudes quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le secteur manufacturier a en effet renoué avec la croissance en janvier après s'être contracté pendant 26 mois consécutifs, montre l'enquête mensuelle publiée lundi par l'Institute for Supply Management (ISM).



Son indice d'activité s'est établi à 50,9 le mois dernier, contre 49,2 en décembre et un niveau attendu à 49,9 par les économistes.



Sur le marché des changes, les mesures protectionnistes de Trump et leurs effets inflationnistes bénéficient au dollar, en faisant refluer l'euro dans la zone de 1,0320.



L'aversion pour le risque fait reculer le rendements des Treasuries à 10 ans, qui accusent une baisse de 5,5 points de base à 4,51%, soit un creux de plus d'un mois.



L'indice VIX de la volatilité du CBOE, surnommé le baromètre de la peur à Wall Street, ne progresse plus de 8% à 17,7 points après avoir bondi de près de 20%, non loin des 20 points, en tout début de journée.



Une amélioration que les observateurs expliquent par le fait que le Mexique aurait trouvé un accord avec Donald Trump pour suspendre l'application des nouveaux droits de douane pendant une durée d'un mois.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.