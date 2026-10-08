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Wall Street toujours sous pression à l'approche de la saison des résultats
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 17:03

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La Bourse américaine évolue en baisse lors de la séance de jeudi, dans un contexte marqué par les inquiétudes persistantes autour des rendements obligataires et des prix du pétrole, qui restent élevés. C'est dans ce climat de tension que s'apprête à débuter la saison des résultats trimestriels, qui devrait jouer un rôle décisif pour confirmer la solidité du marché et déterminer son orientation. Dans ce contexte, le S&P 500 cède 0,2%, le Dow Jones recule de 0,25%, tandis que le Nasdaq 100 affiche une baisse de 0,35%.

La multiplication des attaques visant le transport maritime dans le Golfe et le détroit d'Ormuz accentue les pressions haussières sur les cours du pétrole. Le prix du baril de Brent se rapproche ainsi désormais des 105 dollars.

Les investisseurs attendent également avec attention les prochaines publications trimestrielles, dont la saison débutera dès la semaine prochaine avec les comptes des grandes banques américaines.

Du côté des valeurs individuelles, PepsiCo progresse de 1,75%, malgré l'abaissement de sa prévision annuelle de bénéfice ajusté. Le groupe de boissons et de produits alimentaires a parallèlement annoncé son intention de procéder à de nouvelles réductions de dépenses.

Selon le Wall Street Journal, Broadcom (-1,5%) préparerait un financement de 50 milliards de dollars destiné à OpenAI, tandis qu'Oracle (-1,5%) chercherait également à lever des fonds, pour un montant qui reste à préciser.

Enfin, Chipotle bondit de 6,5% après des informations du Financial Times selon lesquelles Starbucks (-2,8%) aurait manifesté un intérêt pour le rachat de l'enseigne de restauration rapide.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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