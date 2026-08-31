Wall Street toujours sous le coup des propos de Kevin Warsh

Wall Street entame la semaine dans la morosité, avec des reculs de 0,5% à 7 673 points pour le S&P 500, de 0,3% à 29 338 points pour le Nasdaq 100 et de 0,7% à 53 202 points pour le Dow Jones, toujours sous le coup des propos tenus par Kevin Warsh à Jackson Hole vendredi dernier.

"Contrairement à ses précédentes interventions, ce discours présente une tonalité incontestablement "faucon" (hawkish)", rappelle ce lundi Christophe Morel, chef économiste de Groupama Asset Management.

Christophe Morel estime que son scénario de statu quo d'ici à la fin de l'année repose sur deux conditions nécessaires, à savoir que les prix du pétrole et des produits agricoles n'augmentent pas davantage, et que les prochaines publications sur l'inflation sous-jacente affichent des progressions mensuelles inférieures à 0,2%.

"Si l'une de ces conditions n'était pas remplie, la Fed procéderait alors à un cycle de resserrement monétaire démarrant probablement dès septembre, et comportant deux à trois hausses de taux", prévient l'économiste.

Société Générale voit trois hausses de taux d'ici mars prochain

"Nous modifions nos prévisions concernant la trajectoire de la Fed et prévoyons désormais le début d'un cycle de hausse graduelle des taux à partir de septembre", indique de son côté Société Générale dans une note de réaction au colloque de Jackson Hole.

La banque française anticipe désormais un resserrement de 25 points de base à l'issue de la réunion du 16 septembre, suivi d'une nouvelle hausse en décembre et d'un possible relèvement final en mars 2027, même si elle reconnaît que ce dernier pourrait ne pas se matérialiser.

"Le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole a dressé sans ambiguïté un constat restrictif (hawkish) de la situation économique, en mettant l'accent sur les inquiétudes persistantes face à une inflation élevée, non seulement récemment, mais aussi sur l'ensemble de l'année écoulée", souligne SocGen.

Ainsi, les marchés devraient se montrer particulièrement attentifs, d'ici à la prochaine réunion du FOMC prévue les 15 et 16 septembre, aux données sur l'inflation américaine, notamment aux indices des prix à la production et à la consommation attendus en fin de semaine prochaine.

Des données et des résultats attendus cette semaine

En attendant, la semaine qui commence devrait voir paraître d'autres données qui permettront de jauger le dynamisme de l'économie américaine, dont les indices PMI de S&P Global et de l'ISM, ainsi que le rapport sur l'emploi américain de vendredi prochain.

"Le précédent rapport était médiocre : baisse des effectifs employés (-23 000), baisse du taux de participation à son plus bas niveau en plus de cinq ans", rappelle Oddo BHF. Soulignant toutefois que certains facteurs ponctuels étaient peut-être en cause, il estime qu'un rebond du rythme des créations d'emplois est attendu.

Sur le front des publications d'entreprises, les investisseurs prendront connaissance de celles de Palo Alto, Dell, Medtronic, Costco et HPE, mais c'est surtout celle de Broadcom, mercredi soir, qui devrait retenir l'attention.

D'après le consensus, le fabricant de semi-conducteurs devrait dévoiler un bénéfice par action de 3,24 USD au titre de son 3e trimestre fiscal 2026, en hausse de 91% sur un an, pour un chiffre d'affaires attendu en progression de 84%, à 29,4 MdsUSD.

Dans l'actualité des valeurs

Nvidia gagne 0,9% après l'annonce par le géant des puces pour l'IA d'un investissement de 3,5 MdsUSD dans des obligations convertibles émises par MediaTek, renforçant ainsi son partenariat avec le fabricant taïwanais de semi-conducteurs.

Aon dévisse de 7% à la suite de l'annonce de l'acquisition d'USI Insurance Services (USI), un acteur de premier plan dans les domaines de la gestion des risques, des avantages sociaux et du conseil en retraite, pour un montant total de 17 MdsUSD. Ce rachat a été effectué auprès de KKR, dont l'action prend 1,5%.