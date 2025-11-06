Wall Street tombe à son plus bas niveau en deux semaines alors que les ventes de valeurs technologiques reprennent

Indices en baisse: Dow 1,04%, S&P 500 1,13%, Nasdaq 1,81%

Datadog progresse après une hausse de son bénéfice annuel et de ses prévisions de chiffre d'affaires

DoorDash glisse après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes

(Mise à jour des prix) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street sont tombés à près de leur plus bas niveau en deux semaines jeudi, les valeurs technologiques ayant subi de nouvelles pressions à la vente, tandis que les inquiétudes concernant les tarifs douaniers américains et l'incertitude quant à la santé de l'économie ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive.

La plupart des valeurs technologiques ont baissé, les inquiétudes concernant les valorisations excessives ayant refait surface, après un bref répit mercredi. Les avertissements des dirigeants de Wall Street concernant un repli du marché, mardi, avaient provoqué une forte vente d'actions, menée par les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Les poids lourds Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O ont perdu respectivement 1,8 % et 3 %, ce qui a pesé sur le secteur des technologies de l'information .SPLRCT . L'indice plus large des semi-conducteurs .SOX était en baisse de 2,4%.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 4,9 % après que le concepteur de puces ait mis en garde contre une possible perte de marché l'année prochaine de la part de son principal client, Samsung, tout en émettant des prévisions optimistes.

DoorDash DASH.O a chuté de 16,5 % et se retrouve en queue de peloton du S&P 500 après que la société de livraison ait annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, tandis que Tapestry TPR.N a perdu 10,7 % après avoir prévu des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Ces titres ont pesé sur le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui a reculé de 2,7%.

Tesla TSLA.O a chuté de 4,5%, avant un vote des actionnaires, où ils décideront de la lourde rémunération du directeur général Elon Musk parmi d'autres propositions .

"Nous avons l'incertitude de la décision de la Fed le mois prochain, sur l'évolution des tarifs douaniens, avec la fermeture du gouvernement... les marchés sont un peu prudents en ce moment", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

"Ces deux derniers mois ont été excellents pour le marché et une petite phase de correction est justifiée."

À 12:02 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 490,10 points, ou 1,04%, à 46 820,90, le S&P 500 .SPX a perdu 76,72 points, ou 1,13%, à 6 719,71 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 424,46 points, ou 1,81%, à 23 075,34.

La fermeture du gouvernement américain, la plus longue de l'histoire, a conduit les investisseurs et la Réserve fédérale à s'appuyer sur des indicateurs du secteur privé mitigés avant la réunion de politique monétaire de décembre.

La société mondiale de reclassement Challenger, Gray & Christmas a déclaré jeudi que les licenciements annoncés par les employeurs américains ont augmenté en octobre, marquant le niveau le plus élevé pour le mois en 22 ans, tandis que les données de Revelio Labs ont montré que l'économie a perdu des emplois le mois dernier.

Selon une estimation de la Fed de Chicago, le taux de chômage américain a probablement augmenté en octobre pour atteindre son niveau le plus élevé depuis quatre ans.

Ces données contrastaient avec l'excellent rapport ADP publié mercredi, ce qui a alimenté l'incertitude quant à la santé du marché du travail américain.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a également réitéré sa position prudente quant à de nouvelles baisses de taux en l'absence de données officielles. Les commentaires d'autres responsables de la Fed seront également analysés au cours de la journée.

Les investisseurs ont évalué un ensemble de résultats d'entreprises mitigés. Datadog DDOG.O a dominé le S&P 500 avec un bond de 22,2 % après que l'entreprise de sécurité du cloud ait relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels.

Robinhood HOOD.O a chuté de 8,9 % après que le courtier en ligne a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'exploitation pour l'année fiscale.

Les fabricants de médicaments Eli Lilly et Novo Nordisk ont dévoilé un accord pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, et pour les payeurs en espèces.

Eli Lilly LLY.N a étendu ses gains pour s'échanger 1,8 % plus haut, tandis que les actions cotées en bourse de Novo Nordisk NVO.N étaient stables dans un marché agité.

Entre autres, DraftKings DKNG.O a augmenté de 8,9 % après un rapport de Bloomberg News selon lequel Disney DIS.N a signé la société en tant que nouveau partenaire de ESPN pour les paris sportifs .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,01 contre 1 sur le NYSE et de 2,77 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et 20 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux records et 190 nouveaux records à la baisse.