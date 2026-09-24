Wall Street titube sous l'effet du cocktail taux-pétrole

Près de 90 minutes après l'ouverture de la Bourse de New York, les principaux indices évoluent dans le rouge alors que les intervenants doivent composer avec la remontée des cours du pétrole et des rendements obligataires qui n'en finissent pas de se tendre. Le Nasdaq et le Dow Jones reculent de 0,4% tandis que le S&P 500 cède 0,2%.

Tous les regards sont tournés vers les Etats-Unis où Donald Trump accueille son homologue chinois. Les deux présidents doivent notamment évoquer l'avenir de leur coopération, qu'il s'agisse de commerce, d'IA, de l'Ukraine ou du Moyen-Orient.

"J'ai retrouvé le président Xi à l'avion (à l'aéroport !) et il a l'air fort, dynamique et en pleine forme - mieux que jamais. Madame Xi, bien sûr, est MAGNIFIQUE !", a d'ores et déjà fait savoir le président américain sur Truth Social, dans un message dont il a le secret.

"Du point de vue des marchés, l'information clé provient du secrétaire au Trésor américain, M. Bessent, qui a annoncé un accord pour prolonger de deux mois la trêve commerciale conclue l'an dernier", rapportent plus sérieusement les analystes de Deutsche Bank.

Selon eux, les droits de douane resteront ainsi à un niveau réduit jusqu'au 10 janvier. "Si cette prolongation est plus courte que ce qu'avaient laissé entendre les responsables américains auparavant, elle offre néanmoins un délai supplémentaire pour tenter de parvenir à un accord plus pérenne", ajoutent-ils.

Le dossier iranien est donc pour l'instant relégué au second plan par la visite de Xi aux Etats-Unis. Hier, à la tribune de l'ONU, le président iranien Masoud Pezeshkian a toutefois affirmé que Téhéran "ne céderait pas aux pressions américaines".

Les marchés semblent pour l'instant résignés, d'autant que Donald Trump a récemment multiplié les déclarations erratiques, menaçant d'un côté d'anéantir l'Iran et assurant de l'autre qu'un compromis pourrait être trouvé après les midterms.

Dans ces conditions, les cours de l'or noir reprennent leur marche haussière, avec un WTI à 94,3 USD le baril, en hausse de 2,3%.

Une économie résiliente

Sur le front macroéconomique, les dernières statistiques témoignent parallèlement de la résilience de l'économie américaine. Hier, l'indice mesurant l'activité du secteur manufacturier est passé de 53,9 à 57 points, alors que les prévisions faisaient état d'un ralentissement à 53,6 points. À 57 points, le rythme de l'activité est le plus soutenu depuis 52 mois.

Par ailleurs, le département du Travail indique aujourd'hui avoir comptabilisé 197 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 14 septembre, alors que le consensus anticipait 201 000 nouvelles inscriptions. Le marché du travail ne montre ainsi pas de signe de dégradation généralisée, avec un chômage qui reste faible et des demandes d'allocations contenues.

Notons aussi que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 684 000 en rythme annuel en août, contre 615 000 attendues. En juillet, elles s'élevaient à 643 000.

"Depuis plusieurs mois, la résistance de la consommation américaine constitue l'un des principaux soutiens de l'économie. Les dépenses des ménages ont progressé de plus de 2% en termes réels au cours des quatre derniers trimestres, tandis que les achats domestiques privés ont augmenté d'environ 3% depuis le début de l'année", analyse Grégoire Kounowski, Investment Advisor chez Norman K.

Cette résistance de l'économie américaine entretient parallèlement les tensions sur le marché obligataire. Le rendement des T-Bonds à 10 ans évolue à 5,09%, un niveau qui n'avait plus été observé depuis 2007. Les rendements à 5 ans ont aussi brièvement dépassé les 5%, une première depuis près de 20 ans, avant de légèrement retomber autour de 4,97%.

"Pour la Fed, cette situation complique l'analyse : une consommation encore robuste soutient l'activité, mais elle peut aussi maintenir les pressions inflationnistes suffisamment longtemps pour retarder un assouplissement monétaire", note-t-on chez Norman K.

Les valeurs en mouvement

Sur le front des valeurs, Merck ( 1,4%) a dévoilé des résultats préliminaires contrastés d'un essai pivot de phase 2b/3 évaluant le remigromig chez les adultes atteints d'oedème maculaire diabétique (OMD).

Oracle recule de 6% après des informations faisant état d'un avis de "force majeure" concernant Project Jupiter, son futur centre de données géant au Nouveau-Mexique.

Le fabricant de puces mobiles Qualcomm (-1,8%) a annoncé avoir renouvelé son accord de propriété intellectuelle avec Apple (-0,1%), dont la reconduction est prévue le 1er avril 2027.

Enfin, AC Immune abandonne 4,8%, essentiellement victime de prises de bénéfices après un gain de 7,60% au cours des trois dernières séances, notamment après l'annonce, hier, d'avancées dans la maladie de Parkinson.