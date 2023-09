Wall Street: tirée par la BCE et le secteur énergétique information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse jeudi, portée par une hausse de taux de la BCE venue conforter les investisseurs dans leur idée que le cycle de resserrement monétaire est désormais fini.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,7% à 34.807,3 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 13.915,4 points.



Les investisseurs accueillent très favorablement non pas la dixième hausse de taux à 4% décidée par la BCE, mais plutôt sa communication très transparente sur le fait qu'il pourrait bien s'agir de sa dernière.



Le sentiment qu'un tour de vis monétaire s'éloigne également aux Etats-Unis vient peser sur les rendements des emprunts du Trésor, le papier à dix ans évoluant autour de 4,26%.



Après une série de statistiques qui avaient déçu récemment, les investisseurs ont également bien accueilli les chiffres des ventes de détail, qui ont augmenté plus que prévu en août, confirmant ainsi la bonne santé de la consommation des ménages, véritable locomotive de la croissance.



La progression des marchés d'actions est par ailleurs alimentée par l'envolée des cours du pétrole, qui porte le compartiment énergétique toujours fortement pondéré au sein des indices new-yorkais.



Le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'installe désormais au-dessus du seuil des 90 dollars, au plus haut depuis quasiment un an.



Dans une note de stratégie publiée lundi, DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et de matières premières, estimait qu'un baril à 100 dollars constituait désormais un scénario crédible d'ici à la fin de l'année.



Ce niveau de prix favorise les valeurs pétrolières comme ExxonMobil, qui prend 1,4%, ou Chevron, qui avance de 0,7%.



Quant à l'indice S&P regroupant les valeurs du compartiment de l'énergie, il avance de 1,2%, soit la meilleure performance sectorielle du marché américain.



Derrière l'indice S&P de l'énergie, celui relatif au secteur immobilier enregistre la deuxième meilleure performance du jour (+1,1%) porté par des anticipations de pause, voire d'une prochaine baisse de taux.



Du côté des valeurs individuelles, le titre HP Inc. cède plus de 4% après l'annonce par Berkshire Hathaway, la société d'investissement du milliardaire américain Warren Buffett, de la vente de 158 millions de dollars d'actions sur le marché.