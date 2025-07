Wall Street: tiraillée entre les doutes sur le commerce et la vigueur de l'IA information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en ordre dispersé jeudi matin, les investisseurs semblant partagés entre les craintes de voir les tensions commerciales peser sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises d'une part et l'engouement entourant les valeurs liées à l'IA, Nvidia en tête, de l'autre.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq avance de 0,1%, annonçant un début de séance relativement incertain.



La décision de Donald Trump d'imposer une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés aux Etats-Unis, contre 10% à l'heure actuelle, est venue raviver les inquiétudes entourant l'impact sur l'activité du ralentissement des échanges internationaux.



Le président américain a par ailleurs confirmé son intention de mettre en place une surtaxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er août, comme il s'y était engagé en début de semaine.



Ces nouvelles sorties du milliardaire new-yorkais sont toutefois relativisées, les investisseurs préférant s'accrocher à l'espoir de possibles accords commerciaux.



Suite aux 'minutes' de la dernière réunion de la Fed publiées hier, les investisseurs paraissent également de moins en moins croire à un soutien de l'institution aux marchés et à la croissance par le biais d'une baisse marquée de ses taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année.



L'outil FedWatch intègre désormais une probabilité de seulement 6,7% d'une baisse de taux à la fin juillet, tandis que celui d'un assouplissement monétaire à la rentrée est estimé à environ 64%.



L'annonce, ce matin, d'une baisse de 5000 des inscriptions hebdomadaires au chômage va dans le sens d'un marché de l'emploi toujours solide, ce qui écarte la nécessité d'un éventuel stimulus.



Les valeurs technologiques, tout particulièrement celles les plus exposées à l'IA, devraient garder le vent en poupe alors que Nvidia est devenue hier la première société à dépasser le cap symbolique des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts de référence repartent en légère hausse en attendant les résultats d'une adjudication de titres à 30 ans qui sera suivie de près en raison des inquiétudes persistantes sur la trajectoire budgétaire du pays.



Le taux du papier à 10 ans remonte juste au-dessus de 4,35%.



Le marché pétrolier amplifie son repli au lendemain de la parution de statistiques hebdomadaires ayant montré une forte hausse des stocks de carburant aux Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,5% autour de 67,3 dollars le baril.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.