Wall Street: tiraillée entre commerce et volonté de rebond

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York hésite sur la marche à suivre mercredi, tiraillées entre les représailles commerciales mises en place par la Chine et la tentation chez les investisseurs de réaliser quelques bonnes affaires.



En fin de matinée, le Dow Jones recule d'environ 0,3% à 37.542,9 points, mais le Nasdaq parvient à s'adjuger 0,8% à 15.401 points. En reprenant 0,4%, le S&P 500 évite de tomber en marché baissier.



Les marchés d'actions américains avaient ouvert sur une note de lourdeur suite à la décision de Pékin de porter à 84% ses droits de douane supplémentaires sur les produits importés des Etats-Unis à partir de demain.



Selon le Commission des tarifs douaniers du Conseil des Affaires d'Etat, cette décision fait suite à l'entrée en vigueur aujourd'hui de 'droits de douane réciproques' de 84% sur les importations chinoises, contre 34% jusqu'ici.



La Chine déclare qu'elle n'acceptera jamais la pression et l'intimidation des Etats-Unis, un ton qui rappelle aux investisseurs celui employé en 2019/2020 lorsque la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales battait son plein.



'Les deux parties semblent réticentes à faire des concessions et la guerre commerciale ne peut que s'intensifier davantage', commentent les équipes de Commerzbank.



'Toute négociation s'avérera donc probablement improductive dans l'immédiat', précise la banque allemande.



Si des représailles tarifaires sont de mauvaise augure au moment où l'économie mondiale semble se diriger vers la récession, le récent mouvement de repli semble aussi avoir réveillé des investisseurs à l'affût des bonnes affaires.



Six des 11 grands indices S&P 500 s'inscrivent ainsi dans le vert, les valeurs technologiques menant la hausse grâce notamment à des titres comme Apple (+4%) ou Nvidia (+3%).



Les plus fortes baisses sectorielles reviennent aux secteurs défensifs des services collectifs (-1,8%), de la santé (-1,7%) et de l'immobilier (-1%).



Le compartiment de l'énergie (-0,8%) se replie lui aussi, emporté par la chute des cours du brut.



La zone de turbulences due à l'escalade du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a conduit les investisseurs à délaisser les actifs les plus risqués pour se tourner vers les valeurs refuges.



Plombé par les craintes de ralentissement de la demande avec le durcissement du conflit commercial sino-américain, le brut léger américain (WTI) chute de plus de 4% à 56,9 dollars, au plus bas depuis 2021.



Avec le retour de l'aversion au risque et la baisse du dollar, l'or s'adjuge plus de 3% pour revenir autour de 3100 dollars.



L'annonce des droits de douane chinois n'entraîne pas de ruée sur les obligations d'Etat, comme l'illustrent les tensions observées sur le rendement des Treasuries à 10 ans, référence du marché, à plus de 4,39%.





