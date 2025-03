Wall Street: timide rebond avec les espoirs sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait tenter de se redresser mercredi matin, soutenue par des espoirs d'apaisement dans les relations commerciales internationales, le grand sujet d'inquiétude du moment pour les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent un début de séance sans grand changement, voire en légère hausse de 0,2% pour le Nasdaq.



Les investisseurs ont trouvé un petit motif de soulagement hier soir dans les déclarations du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, qui a évoqué un possible compromis sur les droits de douane désormais imposés au Canada et au Mexique.



'Ceci dit, il a semblé exclure tout retrait ou pause dans la mise en place des dernières surtaxes', tempère Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Si elle était confirmée, cette approche éloignerait toutefois la menace d'un durcissement du conflit commercial en cours, qui a lourdement fait plonger les marchés d'actions américains depuis le début de la semaine.



Dans ce contexte d'apaisement des craintes sur le commerce, les contrats à terme n'ont pas semblé prendre trop ombrage des prévisions maussades livrées dans la matinée par plusieurs groupes de grande consommation.



Le géant de l'agroalimentaire Campbell's a pourtant annoncé avoir révisé à la baisse ses objectifs annuels en raison d'un environnement jugé moins porteur, tandis que le groupe d'habillement Abercrombie a dit prévoir un ralentissement de sa croissance cette année.



Sur le front macroéconomique, le secteur privé américain a créé 77.000 emplois en février, un chiffre nettement inférieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée par ADP.



Là encore, le ralentissement des dépenses des consommateurs semble être à l'origine de la décision des chefs d'entreprise de supprimer des postes ou de limiter le nombre d'embauches.



Le marché prendra connaissance peu après l'ouverture des chiffres des commandes à l'industrie et de l'ISM des services.



Les perspectives encourageantes sur le front du commerce soutiennent les rendements des Treasuries, avec un dix ans qui revient au-delà de 4,21%, tandis que le billet vert reste orienté à la baisse face à l'euro, ce qui permet à ce dernier de franchir le seuil de 1,07 face au billet vert.



Quant aux cours du pétrole, ils ont souffrent nettement des anticipations selon lesquelles l'Opep+ devrait continuer d'augmenter sa production en avril.



Le baril de brut léger américain lâche plus de 2,2% à 66,7 dollars en attendant la parution, dans la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.





