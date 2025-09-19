Wall Street termine tranquillement une semaine de records
Wall Street a ouvert en légère hausse vendredi matin, une progression toutefois suffisante pour porter les trois principaux indices new-yorkais à de nouveaux records, à commencer par le S&P 500 qui s'achemine vers une sixième hebdomadaire en sept semaines.
En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 46.161,5 points, le S&P prend 0,1% à 6641,7 points et le Nasdaq Composite s'adjuge 0,4% à 22.553,5 points.
La tendance reste soutenue par la baisse des taux de la Réserve fédérale et le sentiment que la banque centrale va poursuivre sa politique monétaire accommodante au cours des mois qui viennent.
L'annonce d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping a par ailleurs apporté quelques raisons d'espérer sur le front commercial.
Peu de détails ont filtré de leur discussion, qui devait officiellement porter sur TikTok, ces échanges pourraient permettre d'envisager un dégel durable des relations entre Washington et Pékin.
La hausse continue des taux longs n'incite pas les investisseurs à se détourner des actions. Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend au-delà de 4,13% ce matin.
Parmi les 11 grands indices sectoriels S&P, ceux de la consommation (+0,5%) et de la technologie (+0,5%) continuent de profiter à plein de la perspective de nouvelles baisses de taux.
A l'opposé, l'énergie (-1%) pâtit de l'accès de faiblesse du pétrole avec un baril de brut texan (WTI) qui cède 0,8% vers 63 dollars mais qui se dirige vers de légers gains sur la semaine.
Parmi les hausses les plus marquantes du jour, FedEx grimpe de 2,6% après avoir fait état, hier soir, de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.
Illustrant l'optimisme ambiant, la volatilité est brutalement retombée cette semaine, surtout après la réunion de la Fed, ce qui s'est traduit par un reflux du VIX, aussi appelé 'l'indice de la peur', désormais revenu sur ses plus bas annuels.
Les volumes pourraient cependant s'avérer légèrement plus importants que d'habitude en ce jour dit des 'trois sorcières', caractérisé par l'arrivée à échéance de toute une série d'options et de contrats futures sur indices et actions.
Sur l'ensemble de la semaine, le Dow gagne pour l'instant 0,7%, le S&P 0,9% et le Nasdaq 1,9%.
